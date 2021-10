Musica in movimento con Tronsmart T6 Pro in offerta da Europa

Ascoltare musica vuol dire anche movimento, quindi spesso ci si affida a casse Bluetooth portatili. Queste non sono sempre potente e se vogliamo qualcosa che ci dia anche una soddisfazione sonora, la cassa speaker Bluetooth Tronsmart T6 Pro può essere la soluzione giusta, specie in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart T6 Pro: la cassa speaker Bluetooth da 45W in offerta su Geekbuying

Come si presenta quindi la cassa Tronsmart? La T6 Pro è un prodotto ben costruito ma soprattutto compatto, che però non perde lo stile del T6 Max, che però è leggermente più potente. La vera chicca di questo modello sono però le luci LED poste ai lati dello speaker, per dare un tocco più festaiolo al tutto.

Quanto alle sue funzioni, abbiamo una potenza da 45W, con la nota tecnologia SoundPulse, oltre che vari tasti a sfioramento. Un'altra chicca però è la possibilità di ricaricare lo smartphone grazie al suo power bank integrato. Insomma, tutto è pensato per il movimento e la multimedialità senza limiti.

Trovate lo speaker Bluetooth Tronsmart T6 Pro ora in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa che ci permette di ottenerla in pochi giorni.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice sconto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu