Pulizie a tutta forza con il robot Dreame L10 Pro, in sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere Dreame L10 Pro torna ancora una volta in sconto ad un prezzo top, questa volta su Amazon (e con tanto di spedizione Prime): non fatevi scappare questa nuova occasione per risparmiare, valida solo per poche ore.

Dreame L10 Pro scende di prezzo su Amazon, ma solo per poche ore

Non fatevi ingannare dal suo aspetto “piccolo” ed elegante, perché Dreame L10 Pro è un robot aspirapolvere che sa il fatto suo. Dotato di un sistema di navigazione LiDAR, il robottino è in grado di mappare con precisione l'ambiente circostante grazie allo scanner laser con telecamera. La mappatura 3D è in grado di individuare e registrare fino a 100 ostacoli, ovviamente con tanto di rilevamento intelligente. La potenza di aspirazione arriva fino ai 4.000 PA – utile per eliminare facilmente polvere, peli di animali e capelli – mentre la batteria capiente da 5.200 mAh garantisce fino a 2.5 ore di autonomia continua, più che sufficiente per un ambiente di circa 250 m2. Non manca poi la pratica app per la gestione da remoto, insieme ai controlli vocali con Alexa: Dreame L10 Pro è un compagno smart utile e potente!

Il robot aspirapolvere Dreame L10 Pro scende di prezzo su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime: se siete interessati all'acquisto del robottino vi consigliamo di affrettarvi, dato che il prezzo promozionale di 331.4€ sarà disponibile solo per poche ore. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

