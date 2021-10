Xiaomi 12 potrebbe avere un look nuovo di zecca: sarà davvero lui?

Nelle scorse ore ha fatto capolino in rete un nuovo brevetto della casa cinese, che ci ha mostrato un look completamente rinnovato per uno dei futuri modelli del brand. Ed ora delle immagini concept render realizzate ad hoc ci permettono di dare un'occhiata più da vicino a quello che potrebbe essere il design di Xiaomi 12, futuro top di gamma della compagnia di Lei Jun.

Parliamo del design di Xiaomi 12: ecco come potrebbe essere, secondo un brevetto

Ovviamente è bene fare una doverosa precisazione: il brevetto dedicato al misterioso smartphone di Xiaomi non presenta alcun riferimento a Xiaomi 12 e potrebbe indicare semplicemente uno dei design su cui sta lavorando l'azienda cinese. Tuttavia ci offre un'interessante panoramica di quello che potrebbe essere il futuro, in fatto di stile. Il documento in questione offre dei semplici schizzi, mentre i concept render realizzati per l'occasione ci permettono quasi di toccare con mano il dispositivo immaginato da Xiaomi. Di seguito trovate anche un video, per uno sguardo a 360 gradi.

Il misterioso smartphone adotta un display ampio, con bordi arrotondati e cornici ridotte all'osso; il mento è leggerissimamente più visibile, ma si tratta di un compromesso ragionevole. Nell'angolo in alto a sinistra è presente un punch hole; comunque non è dato di sapere se il prossimo top di gamma Xiaomi 12 continuerà sulla via del buco oppure adotterà una selfie camera nello schermo (funzione che potrebbe restare appannaggio della gamma MIX).

Per quanto riguarda il retro abbiamo un modulo fotografico verticale, al centro della scocca. Il sensore principale è parecchio più grande degli altri due (si tratta di una tripla camera) ed è presente anche un obiettivo con zoom a periscopio.

Come sottolineato in precedenza, si tratta solo di concept render: sono basati su un brevetto reale, ma comunque non è dato di sapere se si tratterà o meno del design di Xiaomi 12. Che ve ne pare? Vorreste un look così per il prossimo top della casa cinese? Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti in basso mentre se volete conoscere tutte le indiscrezioni e le novità su Xiaomi 12 qui trovate il nostro articolo dedicato al flagship!

