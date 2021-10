Redmi G 2021 arriva su Banggood: la bestia indomabile di Xiaomi debutta in sconto

Voglia di un notebook da gaming ultrapotente? Xiaomi – tanto per cambiare – ha la soluzione che fa al caso vostro: di recente la casa di Lei Jun ha alzato il sipario sul nuovo Redmi G Gaming Laptop 2021, una vera e propria bestia indomabile, ora in offerta con codice sconto su Banggood!

Redmi G Gaming Laptop 2021: il notebook definitivo scende di prezzo con codice sconto

Dopo il successo del primo capitolo Xiaomi ha deciso di puntare ancora una volta sul gaming con Redmi G 2021, laptop dal look super aggressivo ed una scheda tecnica da cardiopalma. Il portatile è equipaggiato con un display IPS da 16.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate a 144 Hz, una top in grado di restituire immagini eccellenti (anche grazie alla tecnologia NVidia DLSS AI 2.0). Ancora una volta, in termini di processori troviamo il top: il notebook è disponibile in versione Ryzen 7-5800H (con grafica GeForce RTX 3060) e Intel Core i5-11260H (con RTX 3050), mentre lato memorie entrambe le varianti offrono 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e 512 GB di storage SSD.





Ormai è abbastanza chiaro che il nuovo notebook da gaming di Xiaomi sia una bestia di potenza: se anche voi siete rimasti ammaliati da Redmi G Gaming Laptop 2021 vi segnaliamo che il terminale è finalmente disponibile all'acquisto su Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. Inoltre troviamo sia la versione con Intel che il modello top con processore AMD. Di seguito trovate il link all'acquisto per entrambi, insieme ai coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

