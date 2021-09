Xiaomi Mi 10 Pro si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced Global | Download

Dopo Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, anche Xiaomi Mi 10 Pro sta iniziando ad aggiornarsi alla MIUI 12.5 Enhanced. La nuova release dell'interfaccia proprietaria Xiaomi non punta ad introdurre novità, quanto ad ottimizzare il sistema nella sua interezza. Oltre alla serie 11, anche i top di gamma di scorsa generazione stanno ricevendo questo major update ricco di correzioni e risoluzione di problemi di varia natura.

Xiaomi Mi 10 Pro inizia ad aggiornarsi alla MIUI 12.5 Enhanced

E come per tutti gli smartphone finora aggiornati in occidente, anche la MIUI 12.5 Enhanced arriva su Xiaomi Mi 10 Pro in versione Global con la build V12.5.2.0.RJAMIXM. Come sempre, vi invitiamo a prestare cautela perché è un aggiornamento in fase Stable Beta, perciò destinato ai beta tester del programma Mi Pilot. Ma qualora non venissero riscontrati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata per tutti. Fino a quel momento, potete installare manualmente l'update (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

Schermata di blocco Correzione – L'animazione di sblocco dell'impronta digitale continuava a essere riprodotta dopo che il dispositivo è stato sbloccato Correzione – L'animazione di sblocco delle impronte digitali causava arresti anomali Correzione – L'icona dell'impronta digitale non veniva visualizzata o veniva visualizzata in modo errato quando lo schermo era spento in modalità orizzontale Correzione – Lo schermo è diventato nero, il dispositivo è stato bloccato e lo sfondo della schermata di blocco è stato sostituito con lo sfondo della schermata Home dopo che è stato utilizzato lo sblocco delle impronte digitali Correzione – L'utilizzo delle impronte digitali in alcune app ha bloccato il dispositivo Correzione – L'icona dell'impronta digitale non scompare dopo che il dispositivo è stato sbloccato Correzione – La schermata di blocco diventava trasparente dopo che in alcuni casi era stato utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Gli sfondi lampeggiavano quando veniva utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale che non consentiva di sbloccare il dispositivo Correzione – Il dispositivo è stato nuovamente bloccato dopo i tentativi di sblocco dell'impronta digitale riusciti Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali Correzione – Le notifiche della schermata di blocco sono scomparse dopo una chiamata terminata

Barra di stato e notifiche Correzione – Le animazioni più pulite non venivano visualizzate correttamente



