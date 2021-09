HarmonyOS 3.0 è vicino: primo teaser ufficiale

A poco più di dodici mesi di distanza dalla scorsa edizione, anche quest'anno si terrà la Huawei Developer Conference 2021. Specialmente da quando Huawei non può più concentrarsi sull'hardware come prima del ban USA, il software può rappresentare una delle sue ancore di salvezza. Il crollo delle vendite del mercato consumer è sotto gli occhi di tutti e proprio per questo HarmonyOS è un elemento quasi indispensabile per la compagnia. Nonostante i vari dubbi sollevatisi nel tempo, il “sistema operativo” di Huawei muove tutto quanto il suo ecosistema. E c'è chi si aspetta che alla prossima HDC 2021 ne venga presentata una nuova versione.

Aggiornamento 30/09: il primo teaser ufficiale ci svela il prossimo debutto di HarmonyOS 3.0. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

C'è la data per la Huawei Developer Conference 2021: quali le novità?

Il teaser ufficiale postato sui social parla chiaro: dal 22 al 24 ottobre si terrà la Huawei Developer Conference 2021. Un evento spalmato su più giorni, quindi, durante il quale il team di sviluppo software illustrerà quali saranno le prossime novità. Nel frattempo, su queste novità si è voluto sbilanciare il noto leaker Teme, affermando che sul palcoscenico si parlerà di HarmonyOS 3.0 e OpenHarmony 3.

Era l'agosto del 2019 quando Huawei annunciava per la prima volta al mondo intero il lancio di HarmonyOS. Da allora, l'azienda ne ha portato avanti lo sviluppo, concretizzandone il debutto sul mercato fra 2020 e 2021 con HarmonyOS 2.0. Il nuovo firmware targato Huawei ha progressivamente preso piede su una vasta gamma di dispositivi, fra smartphone, tablet, wearables ed Internet of Things. Quasi esclusivamente in Cina, dato che in Europa rimane confinato ad una ristrettissima cerchia di dispositivi.

Ci si interroga, quindi, se HarmonyOS 3.0 possa rappresentare un punto di svolta sotto questo punto di vista. Ricordiamo, infatti, che la serie Huawei P50 attende ancora di essere commercializzata in Europa: che il lancio del nuovo “OS” possa coincidere con tale avvenimento? Forse ne sapremo di più alla HDC 2021.

Primo teaser ufficiale | Aggiornamento 30/09

Fra meno di un mese avrà inizio la Huawei Developer Conference 2021 e il protagonista sembra sempre più chiaro che sarà HarmonyOS 3.0. A rimarcarlo c'è adesso un teaser ufficiale piuttosto esplicito postato su Weibo da un membro dello staff cinese di Huawei.

In occasione della presentazione della famiglia Nova 9, Huawei ha sottolineato come la diffusione di HarmonyOS abbia raggiunto più di 120 milioni di utenti. E questo se si considera soltanto gli smartphone, quindi senza contare i dispositivi della categoria Internet of Things. L'obiettivo dell'azienda è raggiungere più di 300 milioni di prodotti, sia targati Huawei che di terze parti, entro la fine del 2021.

