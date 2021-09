Red Magic 6S Pro ufficiale: gaming potenziato in tutte le sue forme

Nella schiera degli smartphone arrivati con il nuovo Snapdragon 888+, a prendere un vantaggio importante è senza dubbio il novero dei gaming phone. La serie ROG Phone 5S ha già debuttato e ora la palla è passata a Red Magic 6S Pro, prodotto di punta della divisione da gioco di Nubia e ZTE.

Red Magic 6S Pro è ufficiale: ecco le caratteristiche

Se la conformazione del design è pressoché la stessa della gamma 6 e 6 Pro, del primo modello abbiamo realizzato una recensione, il cambio di passo c'è nelle colorazioni e nella versione Transparent. Infatti, come suggerisce il nome, abbiamo uno smartphone con back cover trasparente e c'è un motivo preciso per cui è stata fatta questa scelta. Infatti, questo modello di avvale di una ventola di raffreddamento, che nella versione speciale è contornata di LED RGB, creando quindi un effetto scenico molto particolare. Della versione Transparent ne esiste anche una Tencent Battlefield, con una metà della scocca in color Camo.

Il display, inoltre, è pensato per dare maggiori soddisfazioni ai gamer che si interfacciano a questo Red Magic 6S Pro. Infatti, oltre alla diagonale da 6.8″, con risoluzione Full HD+ AMOLED, abbiamo non solo il ragguardevole refresh rate a 165 Hz, ma anche un super campionamento del tocco a ben 720 Hz in multi-touch. Essendo AMOLED, il sensore d'impronte si trova poi sotto lo schermo.

Passando poi all'hardware, il clou ovviamente lo troviamo nel chipset top gamma Snapdragon 888+, che si avvale di una frequenza di clock fino a 2.95 GHz. Il comparto memoria è invece molto variegato, in quanto si parte da 8 GB RAM fino ad arrivare ai 18 GB della versione Transparent, mentre per lo storage abbiamo dai 128 ai 512 GB. La batteria è un modulo da 4.500 mAh che si ricarica a 120W. Lato fotocamera, abbiamo un trittico da 64 + 8 + 2 MP ed una selfie camera da 8 MP.

Lato gaming, migliora la gestione della dissipazione del calore e del raffreddamento, anche per quanto riguarda la ricarica. per gli Air Trigger abbiamo un picco di aggiornamento fino a 500 Hz. Il software integrato è il Red Magic OS 4.5 basato su Android 11.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Red Magic 6S Pro è attualmente disponibile in Cina con prezzi a partire dai 522€ circa per la versione 8/128 GB standard. La versione speciale Tencent Battlefield è inoltre contornata da accessori dedicati in tema. Il brand ha confermato che lo troveremo anche in versione Global tra qualche tempo.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi del nuovo Red Magic 6S Pro? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

