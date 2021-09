Recensione iiiF150 R2022: il rugged-phone ELEGANTE e con super BATTERIA!

Il settore dei rugged phone da sempre mi affascina parecchio, e provo sempre molto volentieri novità in questo campo. Nei mesi scorsi Attilio vi ha parlato dell'F150 B2021, uno smartphone che, grazie al suo rapporto qualità prezza avrebbe potuto fare breccia nel cuore di qualcuno.

Oggi vi parlo del suo “update”, il iiiF150 R2022 uno smartphone apparentemente identico ma con non poche migliorie che vanno a correggere molti degli aspetti che noi stessi avevamo criticato nella versione precedente.

Recensione iiiF150 R2022

Contenuto della Confezione

La confezione di vendita è il classico box di colore bianco che spesso vediamo negli smartphone cinesi. Al suo interno sono presenti:

iiiF150 R2022

Caricatore 9V/2A 18W con presa europea

Cavo USB-A / USB-C

Manuali di istruzioni e garanzia

Spilla per rimozione SIM

Pellicola protettiva in vetro

Design e Materiali

Per quanto il mercato dei rugged phone sia abbastanza di nicchia, c'è da dire che i produttori si impegnano nella realizzazione di questi prodotti, e questo iiiF150 R2022, secondo me, ne è la testimonianza. Esteticamente gradevole, con delle linee sicuramente già viste e poco esclusive, iiiF150 R2022 sfrutta i materiali alla perfezione, a tal punto da sembrare uno smartphone nettamente più costoso rispetto al suo prezzo reale.

La carrozzeria, infatti, è realizzata interamente in plastica dura e non gommata (la gomma la troviamo solo ai quattro angoli per attutire i colpi e le cadute), con delle finiture opache e ruvide al tatto davvero di gran livello (mi hanno ricordato, per un attimo, i primi OnePlus con finitura Sandstone Black).

Elogi a parte, una caratteristica che accomuna gran parte dei rugged (che quasi sempre sono dei battery phone, come in questo caso) è il peso fuori dalle logiche; questo iiiF150 R2022 pesa esattamente 350 grammi, complice anche la super batteria di cui è dotato oltre che le varie corazze di cui è dotato che gli consentono di ottenere le certificazioni IP69K, IP89 e MIL-STD-810G con una resistenza sotto l'acqua fino a 4 ore.

Le dimensioni ad essere onesto sono un po' pronunciate, tanto da mettermi in difficoltà in più scenari di utilizzo (pur avendo delle mani piuttosto grandi); le proporzioni a 20.5:9 dello schermo da 6.78″ rendono l'impugnatura difficile con una sola mano che, se si aggiungono al peso piuttosto pronunciato, potrebbero far sorgere qualche dubbio.

Per il resto, i vari ingressi Type-C, cuffie e scheda SIM sono ben protetti da sportellini in gomma che isolano le parti elettriche dall'acqua.

1 di 10

Display

Tra le novità introdotte nel modello R2022, rispetto allo scorso anno, troviamo un display che non lascia per niente intendere la sua natura “economica”. Se lo scorso modello non ci aveva affatto entusiasmato per definizione e colori, il modello R2022 ha compiuto qualche passo in avanti.

A livello tecnico si tratta di un pannello da 6.78″ con risoluzione 2460×1080 pixel, form factor a 20.5:9, 400 PPI e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, il che contribuisce a migliorare non poco la situazione. Qui il pannello possiede dei buoni colori, sono ben calibrati e non freddi come la versione precedente; la luminosità massima è buona, ma il vetro, che è un Gorilla Glass 3, accentua un po' troppo i riflessi e questo forse potrebbe essere fastidioso sotto la luce diretta del sole.

Con le immagini molto scure, o con schermate totalmente nere, se guardiamo lo schermo con occhio critico, possiamo notare la retroilluminazione nei quattro angoli, ma è qualcosa di decisamente tollerabile e che passerebbe inosservata ai più, soprattutto agli utenti “tradizionali”.

Hardware e Prestazioni

Anche lato prestazioni iiiF150 R2022 si è evoluto, dando spazio al già collaudato processore MTK Helio G95 2xARM 2.0GHZ Cortex-a76+ 6x ARM 2.0GHZ-A55, affiancato da una GPU ARM G76-3EE a 720Mhz, ben 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno di tipo UFS 2.1 (è inoltre supportata l'espansione tramite MicroSD fino a 256GB).

Questa scheda tecnica di buon livello garantisce allo smartphone delle buone performance, al di sopra della maggior parte dei rugged che ho avuto modo di provare negli ultimi tempi; complice anche il display a 90Hz, forse, ma l'esperienza d'uso è davvero buona per le operazioni quotidiane, navigazione online, consultazione social e via discorrendo.

Anche nei test con Call of Duty Mobile ho potuto giocare con dettagli grafici al massimo ed una buona fluidità costante, sinonimo anche della buona ottimizzazione presente a livello software, vista la quasi totale assenza di personalizzazioni del produttore.

Lato connettività è assente la compatibilità con le reti 5G; presente il bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ed ovviamente l'NFC per i pagamenti.

1 di 11

Fotocamera

Un aspetto che era scadente ed è rimasto tale, invece, è la fotocamera. La parte ottica apparentemente è rimasta identica al modello dell'anno scorso, anche se le lenti pare siano diverse e con delle caratteristiche migliori. Qui le fotocamere sono tre, anche se la scocca posteriore vi potrebbe trarre in inganno, data la presenza di quattro pseudo lenti, dal momento che una è finta.

Le fotocamere sono rispettivamente da 64MP f/1.79, la secondaria per gli scatti in notturna da 20MP f/1.8 e la terza da 2MP f/2.4 per gli scatti Macro; la camera anteriore, invece, è da 16MP f/2.2. Non mi esaltano particolarmente i numeri di queste fotocamere in quanto la realtà si è poi dimostrata completamente diversa e gli scatti che vi mostro ne sono la prova.

1 di 17

Non mi sarei aspettato un camera-phone, questo è certo, ma almeno avrei sperato in un miglioramento rispetto lo scorso modello per evidenziare il passaggio in avanti compiuto (come, d'altronde, è stato fatto su tutto lo smartphone). I video, poi, vengono registrati in 4K 30fps, anche qui qualità solamente sufficiente e nulla di più.

D'altra parte, però, l'app fotocamera è davvero ricchissima di funzioni, a partire dalla Super Night Photography fino a modalità che sfruttano l'AI e molto altro. Sono convinto, però, che molte di queste funzioni lascino il tempo che trovano.

Software

Lato software c'è poco da dire, se non apprezzare la scelta del produttore di non attuare grandi stravolgimenti, lasciando l'esperienza semi-stock di Android in versione 11 con patch di sicurezza aggiornate al 5 Agosto 2021. Un altro plauso a iiiF150 va fatto relativamente gli aggiornamenti, in quanto con il modello precedente rilasciò non pochi aggiornamenti (anche se si trattava solo di BugFix) ed anche con questo modello, nel giro di un paio di settimane, ha ricevuto un corposo aggiornamento firmware.

1 di 4

Detto ciò, tra le modifiche apportate sul software, troviamo la solita Toolbag (app classica sui rugged phone) dove sono presenti la torcia, il compasso, il rilevatore di rumori e altri pseudo strumenti di lavoro. Per il resto, il produttore ci ha messo del suo soltanto a livello grafico con qualche modifica nelle icone di sistema e in alcune app, come la fotocamera. Da notare anche la presenza dell'app di sistema DuraSpeed, che permette di potenziare le app in primo piano limitando le prestazioni di quelle in background e viceversa: di default i toggle sono tutti disattivati, andrebbero attivati per permettere alle app di continuare ad inviare le notifiche senza problemi o rallentamenti.

Nei giorni di test va detto che abbiamo ricevuto già il primo aggiornamento software, il che ci fa pensare come l'azienda sia interessata ad immettere sul mercato un prodotto ben ottimizzato e aggiornato.

Batteria

C'è ben poco da dire riguardo la batteria: qui l'autonomia sfiora e supera, talvolta, i tre giorni di utilizzo fino a 10 ore di schermo attivo. Grazie alla batteria da 8300 mAh, iiiF150 R2022 riesce a garantire autonomie da record per qualsiasi tipologia di utente e di utilizzo. Punto di forza è anche il consumo in stand-by in quanto risulta essere praticamente nullo (senza SIM, con connessione Wi-Fi, acceso per due giorni, ha consumato solamente il 4%).

Il caricatore da 18W in confezione, poi, assicura anche una ricarica piuttosto rapida, anche se, viste le dimensioni della batteria, saranno necessarie comunque alcune ore prima di vedere la batteria ricaricata al 100%.

Prezzo e Considerazioni

R2022 è un evidente passo avanti rispetto la generazione precedente: nonostante l'azienda sia giovane, si nota il particolare impegno oltre che nel software, come già detto, anche nel design e nella ricerca dei materiali ben diversi dai soliti “plasticoni” che siamo abituati a vedere in ambito rugged.

iiiF150 R2022 è disponibile da oggi sul mercato a circa 175€, in promozione fino al 12 settembre: a questo prezzo diventa un acquisto decisamente interessante per gli amanti del settore rugged; il prezzo ufficiale dopo il 12 settembre sarà poco più alto di 250 euro, ma come sempre sui vari shop online lo si potrà trovare spesso in promozione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

iiiF150 R2022 | Aliexpress Acquistalo in anteprima al prezzo scontato di €175,05. Aggiungi il prodotto al carrello e applica tutti i coupon. L'offerta scade il 12 Settembre. Poichè il prodotto è spedito dalla Cina, potrebbero essere applicati dazi doganali. More Less € 175,05 Scade il: 12-09-2021

⭐️ Segui e supportasu