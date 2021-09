Red Magic 6S Pro: il TENAA svela tutto, tra immagini e specifiche

Con l'arrivo della seconda metà dell'anno, i vari brand di smartphone progettano i famosi “colpi di coda” con modelli più potenti o comunque leggermente rinnovati. E visto che i top gamma non hanno sfondato del tutto con Snapdragon 888 causa consumi, la linfa che porta il modello 888+ ha riacceso la lampadina, anche dei marchi da gaming. Ed è il caso del prossimo e possibile Red Magic 6S, che sfida apertamente ROG Phone 5S, già presentato.

Aggiornamento 02/09: a pochi giorni dal debutto, ecco che il modello 6S Pro arriva nel database del TENAA, con immagini e info sulle specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata a “Design e display” ma anche nel resto dei paragrafi (con vari accorgimenti sulla base dei dettagli dell'ente certificativo cinese).

Red Magic 6S e 6S Pro: tutto ciò che sappiamo

La nostra RECENSIONE di Red Magic 6

Design e display

Dopo settimane di attesa, Red Magic 6S Pro è stato avvistato nel database del TENAA con la sigla NX669J-S, insieme a immagini e dettagli sulle specifiche. Per quanto riguarda il design, il dispositivo non sarà molto differente rispetto agli attuali Red Magic 6 e 6 Pro. Le immagini dedicate alla parte frontale e posteriore mostrano un look essenzialmente identico ai modelli precedenti. Ciò si traduce in uno schermo AMOLED attorno ai 6,8″ Full HD+, con un refresh rate che è stato confermato sarà nuovamente a 165 Hz ed una cornice superiore (ben ottimizzata) per ospitare la selfie camera. Il lettore d'impronte è integrato nello schermo.

Nonostante non ci siano novità per lo stile avremo invece un display migliorato sotto il profilo del gaming, almeno per quanto riguarda Red Magic 6S Pro. Infatti si passerà da un campionamento del tocco di 500 Hz, ai 720 Hz in multi-touch (come il Black Shark 5); inoltre l'azienda ha confermato anche migliorie per la velocità di risposta al tocco, che scende a soli 7.4 ms. Insomma, avremo tra le mani un dispositivo da gaming con tutti i crismi.

Il flagship arriva con un peso di 215 grammi, uno spessore di 9.5 mm e luci RGB per accompagnare notifiche, musica e gioco.

Hardware

È stato confermato che Red Magic 6S e 6S Pro saranno mossi dallo Snapdragon 888+, un SoC molto potente realizzato a 5 nm. Al suo interno c'è una CPU octa-core Kryo 685 (1 x 3,0 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 660. Oltre alla CPU più potente, l'altra differenza rispetto all'888 è la maggiore potenza dell'Hexagon 780, con 32 TOPs per l'intelligenza artificiale. Lato memorie, il TENAA riporta versioni da 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Visto anche che Snap 888 e 888+ tendono a scaldare, sulla serie Red Magic 6S non mancherà una ventolina di dissipazione. Ce lo svela il teaser ufficiale, nel quale vediamo rivelati altri due dettagli. Il primo è che lo smartphone, magari in una sua versione ad hoc, potrebbe avere una scocca trasparente (in una delle sue incarnazioni). E ciò renderebbe ancora più accentuato l'effetto visivo donato dalla succitata ventola, che a questo giro parrebbe dotarsi di una illuminazione RGB. Non sarebbe la prima volta che Red Magic realizza uno smartphone trasparente che metta in mostra la ventola, ma mai in maniera così “tamarra”.

Tamarra ma veramente capace. Infatti, la dissipazione del calore che otterrà il nuovo Red Magic raggiunge vette mai esplorate. Non tanto per i 16 °C massimi promessi dal brand, ma anche per l'ampiezza in cui si estenderà e cioè fino a 18.000 millimetri quadrati, si parla di ingegneria aerospaziale, che riesce addirittura ad abbassare la temperatura della struttura dello smartphone stesso. Inoltre, sarà molto silenziosa, visto che la ventola non supererà i 28 dB.

La certificazione TENAA conferma la presenza di una batteria da 4.380 mAh min. quindi quasi sicuramente da 4.500 mAh (come su Red Magic 6 Pro); inoltre ritroveremo la super ricarica rapida da 120W introdotta sulla serie Magic 6.

Per il comparto fotografico, stando all'ente certificativo cinese, non ci saranno novità e ritroveremo una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (così come un modulo selfie da 8 MP).

Prezzo e data d'uscita

I nuovi flagship da gaming Red Magic 6S e 6S Pro (mancano certezze sul fatto che verranno lanciati due modelli oppure solo il Pro) hanno una data di presentazione: l'evento di lancio in Cina è fissato per il prossimo 6 settembre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu