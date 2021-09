Ninebot ha lanciato il suo primo robot tagliaerba

Negli anni abbiamo imparato a conoscere il brand Segway Ninebot grazie alla stretta collaborazione con Xiaomi per i vari veicoli elettrici come monopattini o altro. Ma Ninebot è anche di più e lo dimostra lanciando sul mercato Navimow, il suo primo robot tagliaerba smart, dal prezzo decisamente da top gamma.

Ninebot Navimow: tutto sul primo robot tagliaerba del brand

Se guardiamo a come è composto, non si distacca molto né dai tagliaerba tradizionali e né dai robot già lanciati da Bosch e altri marchi, cioè senza maniglia di guida. Guardandolo nel dettaglio però, scorgiamo nel robot tagliaerba Ninebot quello che è il motore, oltre a due ruote rinforzate racchiude in un design premiato anche da RedDot in Germania.

Passando alle sue caratteristiche, quella che salta subito all'occhio del robot tagliaerba Ninebot Navimow è sicuramente la tecnologia EFLS, cioè l'Exact Fusion Locating System, un sistema di navigazione ad altissima precisione, addirittura al centimetro. Questo permette un tempo di distribuzione ridottissimo che da una mezza giornata classica passa addirittura a soli 20 minuti. Inoltre, si può settare in maniera elettronica per le varie esigenze di prato e terreno. Non mancano i sensori intelligenti per ostacoli e collisioni.

Tra le altre caratteristiche molto interessanti troviamo un'inclinazione fino a 24°, una resistenza all'acqua IPX6 e soprattutto un motore molto silenzioso con un massimo di 54 dB. Insomma, non manca nulla considerando che è anche dotato di connessione Wi-Fi e 4G così da poterlo utilizzare da remoto.

Ma quanto costa questo dispositivo? La risposta è semplice: costa tanto, ma è normale. Un tagliaerba di suo è un dispositivo abbastanza costoso, figurarsi un robot con queste caratteristiche. Infatti, la versione con copertura fino a 500 m2 Wi-Fi costerà in Europa 1.199€, mentre il modello 4G fino a 800 m2 arriverà a 1.499€, mentre i modelli sempre 4G ma con copertura fino a 1.500 e 3.000 m2 avranno un prezzo di 1.999€ e 2.499€. Parliamo al futuro perché non vedremo il robot tagliaerba Ninebot Navimow fino al marzo 2022.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu