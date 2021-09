Windows 10 e Office 2019 per sempre a partire da soli 11.5€? Su WhoKeys è possibile!

Ricomincia la scuola, il lavoro è ripreso e gli “attrezzi” del mestiere vanno spesso aggiornati e rinnovati. E se parliamo di lavoro di ufficio, stiamo parlando naturalmente di Windows 10 e Office, che però hanno spesso un prezzo molto alto. Ma se ci fosse la possibilità di spendere molto meno ma di poter ottenere questi servizi per sempre? La risposta è WhoKeys, con le sue licenze (CD Key) vi porta Windows 10 e Office per sempre a partire da soli 11.5€ grazie al codice sconto dedicato.

Tutte le licenze (CD Key) Windows 10 e Office in offerta su WhoKeys con codice sconto

La selezione di WhoKeys è sicuramente molto completa, in quanto include licenze lifetime di tutti i pacchetti possibili come Windows 10 Pro, Home e anche per 2 PC. La stessa cosa la troviamo anche per Office, presente nelle versioni 2019 Professional Plus, 2016 Professional Plus e nel pacchetto Office Home and Business 2019. Di seguito trovate i link.

Come ottenere però questi prezzi super? Vi avevamo accennato di un codice sconto, che vi porta ad avere una riduzione del 20%. Il codice in questione è GZ20, che dovrete inserire nell’apposito box al checkout, così da ottenere proprio il prezzo indicato. Tutto molto semplice. Ricordiamo che le licenze Windows 10 e Office in questione non scadono e saranno utilizzabili per sempre.

Windows 10 – Licenza Lifetime garantita

Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL – 12.5€

Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL(2 PC) – 23.5€

Microsoft Windows 10 Home OEM CD KEY GLOBAL – 11.5€

Office – Licenza Lifetime garantita

Office2019 Professional Plus CD Key Global – 37.5€

Office2016 Professional Plus CD Key Global – 24€

Microsoft Office Home And Business 2019 CD Key – 37.5€

Bundle Windows 10 + Office – Licenza Lifetime garantita

Nel caso cercaste una soluzione unica per ottenere sia Windows 10, sia Office, WhoKeys ha anche questa soluzione! Infatti, potete ottenerli ad un prezzo davvero scontatissimo sia con Office 2016 che 2019. Vi lasciamo i link dedicati.

Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus CD Keys Pack – 31€

Windows10 PRO OEM + Office2019 Professional Plus CD Keys Pack – 45.5€

Perché il prezzo di queste key è così basso?

Tutto molto bello e sopratutto prezzi imbattibili su servizi di solito costosi e non facilmente reperibili in sconto, quindi ci possiamo chiedere come sia possibile ottenere offerte tanto vantaggiose. Ve lo spieghiamo subito: WhoKeys non fornisce la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per l'installazione, ma risparmia questi costi fornendo semplicemente la chiave di attivazione, che alla fine è quella utile per trasformare la versione di prova dei servizi Microsoft in un software completo di tutti i crismi.

Quindi, dovrete scaricare il file di installazione di Windows o Office sul sito ufficiale di Microsoft, per poi ottenere la versione più aggiornata del software. Quando poi dovrete attivare il software, dovrete solamente inserire la chiave che vi arriverà via mail, per poi averla sempre a disposizione.

