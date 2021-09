Recensione XDO.ai Pantera Pico PC, un computer in miniatura!

Quando pensate ad un computer portatile quali sono le dimensioni che generalmente prendete in considerazione? Quando, invece, si tratta di un Mini PC, quali sono i parametri? Non tutti forse considerano importanti gli ingombri di tali prodotti ma, alcuni utenti, pongono attenzione anche a questo aspetto. Motivo per cui nel corso del tempo sono diventati sempre più frequenti prodotti dotati di dimensioni più contenute, con display sempre più grandi e tastiere maggiormente ottimizzate. Malgrado tutto, però, è rimasta sempre un po' nell'ombra un'altra categoria di dispositivi, ovvero i Mini PC. Abbiamo avuto la fortuna di provarne qualcuno in questi anni ma raramente ci era capitato di provarne uno così piccolo, come il nuovo XDO.ai Pantera Pico PC. Sta nel palmo di una mano ma è potente quanto un laptop, quasi un miracolo della tecnologia odierna. Sarebbe stato impossibile qualche anno fa immaginare un device di questo tipo, con un tale aspetto. Ma sarà davvero tutto oro quel che luccica? Non vi resta che scoprirlo insieme a noi, all'interno della nostra recensione completa!

Recensione XDO.ai Pantera Pico PC

Unboxing

Non l'ho specificato nell'introduzione ma questo prodotto, nel momento in cui lo abbiamo recensito, non era ancora disponibile alla vendita. Questo vuol dire che gli accessori che abbiamo testato potrebbero anche non far parte dell'effettivo pacchetto messo a disposizione degli utenti finali. Con tutte le dovute premesse, quindi, il nostro unboxing è stato impreziosito dalla presenza dei seguenti accessori:

XDO.ai Pantera Pico PC;

alimentatore da parete, con presa europea, incluso nella confezione del Mini PC;

batteria esterna, da 9.800 mAh, venduta in una confezione a parte;

alimentatore da parete, con presa cinese, per la batteria esterna;

tastiera bluetooth pieghevole;

certificato di garanzia;

manuale delle istruzioni, anche in lingua inglese.

Design & Materiali

Dando un'occhiata su alcuni store online, legati ovviamente al mondo tech, notiamo la presenza di un certo numero di modelli di Mini PC piuttosto conosciuti. Osservando tali dispositivi, dunque, notiamo più o meno le stesse forme, anche se appartenenti a brand concorrenti. Solitamente, infatti, tali device mostrano dimensioni compatte ed un design standard, che si basa su un parallelepipedo con base quadrata che generalmente occupa le dimensioni di una mano aperta. Con il nuovo XDO.ai Pantera Pico PC, invece, si è andati ancora oltre proponendo un prodotto che riesce a stare in una mano…chiusa! Diciamo che per coloro che hanno le mani mediamente grandi questa non è per nulla un'esagerazione, dato che il dispositivo in questione misura solo 66,8 x 66,8 x 51,4 mm, per un peso complessivo di 177 grammi. Avete mai visto qualcosa di più piccolo in ambito PC? Molto probabilmente la risposta è affermativa, ma non sono sicuro che quei prodotti riuscissero a raggiungere tali performance.

Come indicato anche dall'azienda, questo computer vuole spingersi oltre i soliti canoni. Oltre le esigue dimensioni, quindi, una volta acceso notiamo sulla parte superiore una striscia in plastica, che corre lungo tutto il perimetro, illuminata di colore blu. Sotto tale superficie, infatti, si nascondono alcuni LED colorati che donano al prodotto un certo carattere. Tutta la struttura esterna, poi, è realizzata in metallo, mentre inferiormente trova spazio una guarnizione in gomma che dovrebbe mantenere ancora più stabile il dispositivo su qualsiasi superficie piana. Diciamo che dal punto di vista costruttivo ho notato qualche sbavatura: non tutte le rifiniture sono precise, a partire proprio dalla cornice in gomma che pare non sia stata incollata troppo bene sulla struttura esterna. Da un lato, però, si tratta anche di un modello che, probabilmente, fa parte di uno stock di pre-produzione e che può mostrare inevitabilmente qualche difetto in più.

Malgrado le sue dimensioni tale prodotto offre una dotazione di porte davvero molto ampia. Cominciamo, quindi, proprio dalla parte frontale, dove risiedono il tasto di accensione/spegnimento, l'ingresso per microSD e due ingressi USB-A 3.0. Sopra il logo dell'azienda, poi, vediamo come il brand abbia voluto posizionare la prima griglia per la fuoriuscita dell'aria calda, migliorando così le prestazioni del Mini PC. Non è la sola griglia presente su tale unità, però, che trova la propria gemella sul retro dove sono stati posizionati anche un ingresso USB Type-C (solo per l'alimentazione), una porta HDMI, la USB-A 2.0, una USB-A 3.0 e il mini jack per le cuffie. Solo l'essenziale, nulla di superfluo.

Tastiera

Tastiera? Sì, come ogni computer che si rispetti XDO.ai mette a disposizione anche una tastiera bluetooth, in alluminio, in modo da poter lavorare fin da subito con il prodotto. Forse ancor di più del Mini PC stesso, questo è l'accessorio che più ha catturato il mio interesse. Dal lato costruttivo, infatti, è una soluzione tanto geniale quanto funzionale, con le dovute precisazioni. La tastiera, dunque, è stata realizzata sfruttando un sistema che permette di ripiegare le due estremità verso il centro, riducendone le dimensioni. Tanto che nella sua massima estensione misura 278 x 90,56 x 5,65 mm, mentre una volta ripiegata le dimensioni sono di 158,68 x 90,56 x 18,16 mm. A dispetto delle iniziali attese, dunque, pare che il sistema di chiusura sia piuttosto affidabile e davvero intuitivo. Alla fine è come portare con sé una Nintendo Switch, ma senza i Joy-Con.

Questa unità monta il Bluetooth 3.0 che, stando alle specifiche tecniche, ha una portata di 10 metri. Sono molto piccoli i tasti, dunque bisogna prenderci un po' la mano nell'utilizzo quotidiano, ma la corsa degli stessi è piuttosto buona. Diciamo che in caso di necessità, se non si dispone di nessun altro tipo di periferica esterna, può andar bene. Appena la si apre la connessione con il Mini PC è istantanea anche se è necessario fare un appunto a riguardo. Al di là della configurazione iniziale, che è davvero molto semplice, per cercare di risparmiare quanta più batteria possibile tale prodotto entra in standby dopo pochissimi istanti. Se non la utilizziamo, quindi, entra in una sorta di dormiveglia: basta cliccare su un tasto per risvegliarla immediatamente. Non sempre, però, il risveglio è istantaneo e, soprattutto, preciso. Capita spesso che il sistema ci metta più del dovuto a riconoscere l'unità, dunque è facile perdere qualche colpo in fase di scrittura subito dopo la riconnessione. Non funziona troppo bene, inoltre, anche lo switch tra un sistema e l'altro, che ci permette di sfruttare la stessa tastiera su un massimo di tre differenti dispositivi. A volte, infatti, tale operazione risulta essere troppo lenta e macchinosa.

Scrivere un intero articolo con questa tastiera non è troppo confortevole, anche se lungo le due estremità si trovano due piccole parti pieghevoli che, rivolte verso il basso, ne migliorano la stabilità. Un punto positivo, invece, è l'autonomia: a bordo trova sede una batteria da 210 mAh che permette di utilizzare in maniera continua questo accessorio per diverse ore. Ricaricarla è semplicissimo: bisogna collegare un cavo micro-USB alla parte posteriore della tastiera ed aspettare poco meno di 2 ore.

Hardware & Prestazioni

XDO.ai Pantera Pico PC monta un processore Intel Celeron J4125, dunque una CPU quad-core a 14 nm con frequenza di clock base pari a 2,0GHz e turbo boost fino a 2,7GHz. Qui, inoltre, troviamo, 8GB di RAM LPDDR4 da 2.133MHz ed una memoria interna di tipo eMMC 4.5 da 256GB. Quest'ultima si può espandere con un SSD M.2 SATA da montare sull'hardware esistente. Completa la dotazione tecnica una GPU Intel UHD Graphics 600 con potenza massima di 750MHz.

Stando alle specifiche questo dispositivo non si comporta in maniera troppo diversa rispetto ad uno degli ultimi laptop recensiti sul nostro sito. Dal punto di vista delle performance, quindi, ho notato una certa fluidità nella navigazione all'interno di tutti i vari menu di Windows, senza alcun intoppo. Durante tutto il periodo di prova ho stressato la macchina con diversi programmi tra cui Premiere Pro, riscontrando nello specifico una buona stabilità in tutte le fasi di montaggio video. Con file in 1080p a 60fps, quindi, sono riuscito a portare a termine un progetto di circa 10 minuti. Ho utilizzanto, in questo caso, anche qualche effetto video e audio. Ovviamente il dispositivo è adatto anche per un uso meno stressante, potendo gestire contemporaneamente diverse tab aperte su Chrome, qualche programma del pacchetto Office e poco altro.

Dall'altra parte, per quanto riguarda la multimedialità, sono rimasto piuttosto soddisfatto. Sono riuscito a far girare tutti i vari video di test, che presentano caratteristiche differenti, pur essendo di base in 4K. Vale lo stesso discorso, inoltre, per i film e le serie TV presenti sulle varie piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Rientrano in tale contesto anche le prestazioni offerte lato gaming che, tutto sommato, non mi hanno deluso. Diffidate dall'utilizzo della tastiera Bluetooth fornita in confezione, che ha un importante input lag, e munitevi di una tastiera più standard dotata, magari, di una connessione wireless. Con essa è possibile godere di alcuni titoli più frivoli, come Asphalt 9, senza grosse criticità ed un frame-rate abbastanza stabile. Fin da subito, però, dovrete fare i conti con una ventola di raffreddamento costantemente accesa che, nel silenzio più totale, si fa sentire. Devo anche ammettere, però, che è più che normale per un prodotto del genere, dotato di dimensioni davvero esigue. Malgrado questo, però, le temperature restano sempre sotto gli 80° anche sotto stress, non andando mai incontro a fenomeni di thermal throttling.

Benchmark

Software

Dopo aver visto la struttura di tale prodotto, che si sviluppa in verticale proprio come Xbox Series X, andiamo a parlare del software. A bordo, infatti, trova sede Windows 10 Home che, per un dispositivo di questo tipo, è perfetto. Funziona tutto alla perfezione e l'unica mancanza che si sente è quella di un trackpad esterno, che ne migliorerebbe nettamente l'esperienza nell'utilizzo quotidiano. Non poter sfruttare le gesture di Windows, infatti, a volte può essere fastidioso.

Oltre tutte le varie applicazioni di sistema, su tale prodotto è possibile installare qualsiasi altro programma dal Microsoft Store o da browser. Nel caso in cui, però, non vada a genio Windows c'è comunque la possibilità di passare a Linux, installando su tale macchina Ubuntu.

Connettività & Autonomia

A livello di connettività vediamo come il brand abbia deciso di dotare tale prodotto di un modulo Wi-Fi ac Dual Band di buona qualità, che ci permette sempre di navigare in completa tranquillità all'interno della nostra casa. Non mancano, poi, il Bluetooth 5.0 e, come visto anche precedentemente, tutta la pletora di porte già evidenziata. Potrete decidere di attaccare questo Mini PC ad un qualsiasi TV/monitor con ingresso HDMI, a patto che possediate già un cavo HDMI. Sarebbe stato saggio, dunque, inserirlo già in confezione.

Tra gli accessori notiamo la presenza di una batteria esterna da 9.800 mAh. Grazie ad essa, quindi, è possibile superare anche 4 ore e 30 minuti di utilizzo continuo senza alcun problema, sfruttando principalmente il pacchetto Office, Premiere Pro, qualche decina di minuti su Asphalt 9 e poco altro. Non consuma molto il processore e, nonostante le dimensioni, l'autonomia non risente minimamente degli sforzi. Devo anche ammettere, però, che su un classico laptop questa CPU potrebbe dare qualcosa in più in termini di autonomia, potendo contare su una dissipazione del calore sicuramente migliore.

Prezzo & Conclusioni

XDO.ai Pantera Pico PC è disponibile alla vendita, nel taglio da 64GB di memoria, al prezzo di 169 dollari dunque circa 142 euro al cambio attuale. Vi ricordiamo che il prodotto, comunque, è ancora un progetto Indiegogo e trovate nel link qui sotto tutti i dettagli del caso.

Difficile dare una precisa collocazione ad un prodotto del genere. Questo Mini PC, infatti, si presta molto bene ad un utilizzo produttivo, principalmente su pacchetto Office, così come anche con tutto ciò che concerne la multimedialità. Sfruttando la sua potenza hardware, infatti, è possibile collegarlo ad una TV di ultima generazione godendo, così, di tutti i vantaggi del 4K. Ma non solo, perché potrebbe tornare utile anche a coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta al mondo del montaggio video, potendo sfruttare un programma come Premiere Pro in maniera basilare senza problemi. Se la gioca, insomma, con gli ultimi laptop usciti sul mercato che, da un certo punto di vista, possono risultare più comodi. Nel caso in cui, però, già disponeste di un buon monitor e di qualche altro accessorio, come la tastiera ed un mouse di buona qualità, questo potrebbe rappresentare il miglior acquisto in chiave di rapporto qualità-prezzo.

