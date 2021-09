Teclast M40 Pro: il tablet 4G torna in offerta lampo e scende ancora

L'attuale M40 si è riuscito a ritagliare uno spazio grazie al connubio tra specifiche e prezzo super contenuto (qui trovate la nostra recensione), una delle caratteristiche principali quando si parla di Teclast. Ma ora è tempo di passare oltre e di puntare ad un livello più alto con il nuovo Teclast M40 Pro, tablet con Android 11 e connettività LTE perfetto da portare in giro: andiamo a scoprire tutte le novità della scheda tecnica, insieme al prezzo e – ovviamente – alle prime offerte dedicate a questa novità!

Aggiornamento 19/09: il nuovo tablet 4G di Teclast ritorna in offerta lampo su Banggood con un nuovo ribasso. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Teclast M40 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una soluzione IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) mentre il corpo del dispositivo è realizzato in alluminio. La selfie camera è un sensore da 5 MP mentre la curvatura 2.5D del vetro protettivo contribuisce ad offrire un senso di eleganza.

Specifiche tecniche

Squadra vincente non si cambia: la scheda tecnica di Teclast M40 Pro torna a fare affidamento sul chipset Unisoc T618, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili con microSD). La batteria stavolta sale a 7.000 mAh, con ricarica tramite Type-C. Ovviamente non può mancare il supporto Dual SIM 4G, imprescindibile per utilizzare il tablet in mobilità con i dati, mentre lato software troviamo Android 11 nativo, un passo avanti rispetto al modello standard. Completano il pacchetto il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, una configurazione Dual Speaker, il GPS ed una fotocamera da 8 MP (con un design leggermente differente rispetto ad M40).

Insomma, più di un vero e proprio modello rinnovato si tratta di un upgrade del modello standard, con alcune migliorie: ciò non stravolge le cose ma permette di aggiornare il tablet e al contempo di mantenere un prezzo accessibile (la caratteristica principale del modello base, uno dei tablet più apprezzati ed acquistati).

Teclast M40 Pro: prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo Teclast M40 Pro è ora disponibile all'acquisto su Banggood in offerta lampo: di seguito è presente il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock. Vi segnaliamo che il prezzo indicato qui sotto è già comprensivo di Vat Tax: per maggiori dettagli sulla EU Vat Reform date un'occhiata al nostro approfondimento.

