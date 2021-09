Le Redmi Buds 3 arrivano su Banggood e partono col botto! | Coupon

Dopo il lancio di alcune settimane fa, le cuffie TWS Redmi Buds 3 arrivano anche sullo store Banggood e ovviamente non poteva mancare un goloso codice sconto che permette di risparmiare sull'acquisto dei nuovi auricolari della costola di Xiaomi.

Codice sconto Redmi Buds 3: le nuove TWS low budget debuttano su Banggood

In termini di caratteristiche, le nuove Redmi Buds 3 si presentano come un'alternativa economica ed accessibile ai modelli superiori di Xiaomi. Le cuffie TWS adottano un design semi in-ear ed uno stelo allungato ed arrivano con una custodia di ricarica bianca e leggermente squadrata, in grado di offrire un'autonomia fino a 20 ore (circa 5 ore tenendo conto dei soli auricolari). Non mancano poi la riduzione cVC per il rumore in chiamata (grazie anche al chipset Qualcomm QCC3040), il Bluetooth 5.2, il supporto ai codec aptX e la modalità a bassa latenza da 95 ms.

Le cuffie TWS Redmi Buds 3 sono disponibili in offerta con codice sconto, per la prima volta su Banggood e con spedizione gratis (ma dai magazzini CN). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

