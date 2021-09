Redmi Buds 3 ufficiali: le cuffie TWS si rinnovano e debuttano in sconto

Tra i più noti e apprezzati auricolari sul mercato, senza girarci intorno, troviamo quelli di Xiaomi e Redmi (grazie al loro rapporto qualità/prezzo e alle offerte golose di cui spesso sono protagonisti). E dopo il grande successo degli AirDots nelle varie versioni, è giunto il momento dell'arrivo in Cina della terza generazione di auricolari TWS con i Redmi Buds 3, che seguono il modello Pro che abbiamo già recensito ma che si presentano come una soluzione pressoché inedita: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Aggiornamento 13/09: le nuove TWS di Redmi debuttano sullo store AliExpress, già in sconto. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Buds 3: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove TWS di Xiaomi

Design e caratteristiche

Sebbene sembrino essere le eredi delle AirDots 3 cinesi, le nuove cuffie Redmi Buds 3 stravolgono totalmente il loro design. Infatti, come si può vedere dalle immagini ufficiali pubblicate dalla compagnia, gli auricolari sono in realtà semi in-ear, quindi ben distanti dalla conformazione in-ear anche del modello Pro. Inoltre abbiamo per la prima volta degli auricolari Redmi di questa tipologia.

Quanto al case delle Redmi Buds 3, si tratta di una soluzione compatta e squadrata, con supporto alla ricarica tramite ingresso Type-, un pulsante per il pairing ed una luce LED. Le cuffie arrivano con un peso di appena 4.5 grammi mentre in termini di specifiche abbiamo la presenza di driver da 12 mm, un chipset Qualcomm QCC3040 con supporto al Bluetooth 5.2, codec aptX e una modalità a bassa latenza da 95 ms.

Manca l'ANC, ma il chip Qualcomm permette di sfruttare la riduzione cVc per le chiamate (tramite vari microfoni integrati). In termini di autonomia di parla di circa 5 ore con una singola carica, che salgono fino a 20 ore utilizzando la custodia. Grazie alla ricarica rapida sarà possibile beneficiare di 1.5 ore di utilizzo con soli 10 minuti di carica.

Redmi Buds 3 – Prezzo, disponibilità e possibile uscita in Italia

A distanza di circa un mese dal debutto in patria, le nuove cuffie TWS Redmi AirDots 3 arrivano anche su AliExpress e sono già disponibili in sconto (con tanto di spedizione gratis, seppur dalla Cina). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per quanto riguarda invece il debutto internazionale, vi ricordiamo che ad agosto le cuffie sono state avvistate anche in una certificazione per l'Italia (con la sigla M2104E1).

Nonostante ciò non conosciamo al momento il periodo di lancio delle Redmi Buds 3 per quanto riguarda il mercato italiano; per noi occidentali potremmo fare un'ipotesi tirando in ballo l'evento Global del 15 settembre (ma non ci sono certezze).

