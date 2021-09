BMAX festeggia il 2° compleanno con sconti mai visti: fino a -50% su laptop, tablet e non solo

Se c'è un brand cinese che è riuscito ad affermarsi in pochissimo tempo, questo è sicuramente BMAX. Il produttore di notebook accessibili è partito come un nome poco conosciuto e quasi in un lampo è diventato uno dei marchi top quando si parla di laptop, mini PC e tablet per tutte le tasche, offrendo il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. E ora i terminali del brand ingolosiscono ancora di più grazie alle offerte dedicate al 2° compleanno di BMAX!

Arriva il 2° compleanno di BMAX: notebook, laptop e mini PC in offerta lampo

Per tutto il periodo promozionale dedicato al compleanno di BMAX (quindi fino al 29 settembre) i prodotti del brand cinese beneficeranno della spedizione gratis. Nella pagina principale dell'evento trovate tutti i dettagli e le varie iniziative dedicate. Si tratta di offerte lampo decisamente interessanti per notebook, tablet, mini PC a marchio BMAX, con sconti di tutto rispetto. Inoltre è presente anche una sezione Snap Up a partire: dalla mezzanotte del 20/24/27 settembre ci saranno alcuni terminali invitanti al 50% di sconto, ma si tratta di offerte lampo dedicate ad un numero esiguo di unità.

Durante l'evento dedicato al compleanno di BMAX troverete tantissimi prodotti del brand cinese proposti a prezzo scontato. Tra questi ci sono alcuni intramontabili – come Y13 Pro, Y11 e X15 – ma anche modelli più recenti, come nel caso di X14 Pro.

In somma, il brand di notebook low budget ha deciso di festeggiare alla grande e ci conseguenza i suoi terminali diventano ancora più vantaggiosi (tenendo anche conto della spedizione gratis). Di seguito trovate il pulsante per accedere alla pagina dell'evento, dove troverete ad attendervi tante offerte lampo e gli immancabili Snap Up fino al 50% con pezzi limitati.

