Xiaomi rinnova il design degli widget della MIUI 12.5

Un leak ci ha svelato quali saranno le principali novità della MIUI 13, un major update che sicuramente cambierà le carte in tavole nell'estetica della MIUI 12.5 di Xiaomi. Ma bisognerà attendere ancora e nel frattempo sta iniziando il rilascio di una MIUI 12.5 Enhanced Edition che non tocca minimamente la componente estetica della UI. Ma a parte i major update del firmware, il team MIUI sta comunque provvedendo a cambiare parte del look dell'interfaccia proprietaria.

La MIUI 12.5 si aggiorna e riceve un nuovo sistema grafico per gli widget

Come potete vedere dalle immagini, nella MIUI 12.5 è stati ridisegnato il sistema degli widget, adesso più tondeggianti e con forme differenti dal passato. Il richiamo alle ultime versione di iOS sono evidenti e non è certo la prima volta che Xiaomi si lascia “ispirare” dai lavori di Apple. Il cambio estetico dei nuovi widget riguarda componenti di sistema come orologio, meteo, batteria, galleria, salute e così via. Si aggiunge anche un'opzione di personalizzazione, potendo impostarli su griglie 2×2, 2×3, 4×2 e 2×4. Si aggiungono anche nuovi widget della Galleria (con l'aggiornamento alla versione V2.2.21), con due opzioni “Selected Images” e “Memories“.





















Questa novità arriva con l'ultimo aggiornamento di App Vault da parte degli sviluppatori Xiaomi. Si tratta della versione V5.0.56 dell'app, ma funziona unicamente con le ROM China, perciò ancora niente da fare per quelle Global ed EEA. Ma se sul vostro smartphone Xiaomi montaste una ROM cinese, allora potete scaricare ed installare l'aggiornamento manualmente.

Per quanto riguarda la disponibilità, per il momento è limitata alla MIUI 12.5 China Beta e soltanto sui dispositivi con Android 11. Ma con buona probabilità sarà implementata a breve anche a bordo del porting occidentale Xiaomi.eu.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu