Teclast T40 Plus unisce tutte le esigenze ad un piccolo prezzo

Comprare un tablet Android è sicuramente una scelta piacevolmente difficile perché si va incontro a varie esigenze, prezzi e possibilità. C'è un brand che però prova ad unire tutto questo ed è Teclast, che con il suo tablet 4G T40 Plus porta tutta la tecnologia necessaria ad un prezzo veramente interessante.

Teclast T40 Plus: perché è la scelta giusta per un tablet 4G

Perché scegliere la proposta Teclast? La spinta potrebbe darcela ad esempio il bel display 2K da 10.4″, che ci permette quindi di eseguire tante attività multimediali e di lettura senza rinunce. Possiamo guardare al chipset, l'interessante Unisoc T618, che a sorpresa si è reso un SoC affidabile dimostrando la crescita del chipmaker. O anche, potete affidarvi a ben 8 GB RAM e 128 GB di storage, che per un tablet sono davvero un toccasana.

Oltre a ciò, abbiamo anche ottime feature come 4 speaker stereo, una batteria da 6.600 mAh, jack per le cuffie, una fotocamera posteriore da 8 MP ed una frontale da 5 MP per le videochiamate. Il tutto è resto fluido dalla pulizia della versione di Android 11 stock, per vivere al meglio l'esperienza del robottino verde.

Ma dove possiamo acquistare l'ottimo Teclast T40 Plus? Trovate il tablet 4G Android all'ottimo prezzo di 197.77€ su AliExpress o sul sito ufficiale.

N.B. Il prezzo indicato su AliExpress non esclude che potrebbe essere soggetto a dogana, si consiglia quindi di acquistare con attenzione.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu