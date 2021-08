Xiaomi aggiorna la MIUI 12.5 e rende più utile il Control Center

Negli scorsi giorni abbiamo assistito alla presentazione di Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 e in molti si aspettavano anche il debutto della MIUI 13. Ma così non è stato: come confermato dalla compagnia, bisognerà attendere fine anno per riparlarne. Al suo posto è stata presentata una MIUI 12.5 Enhanced Edition che, anziché introdurre novità estetiche e funzionali, punta tutto all'ottimizzazione. Nel mentre, la versione della MIUI 12.5 presente a bordo di Mi MIX 4 e Mi Pad 5 porta con sé una novità che migliora l'utilizzo del Control Center.

Il Control Center si aggiorna: ecco come cambia la MIUI 12.5 di Xiaomi

In rete si pensa già a come potrebbe cambiare con il major update della MIUI 13, ma se si guarda alla MIUI 12.5 è già in corso una modifica strutturale. Con la ROM presente sui due nuovi dispositivi Xiaomi assistiamo allo spostamento dei controlli multimediali nel Control Center. In questo modo, basta tirar giù la tendina del Centro di Controllo per poter mettere Play, Pausa o passare alla traccia successiva o precedente. Ciò significa che l'altra tendina conterrà soltanto le notifiche, in modo da rendere più ordinata la UI.

Come anticipato, questa novità riguarda soltanto la versione della MIUI 12.52 pre-installata a bordo di Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5. Ma è soltanto questione di tempo prima che l'aggiornamento venga esteso a tutti gli altri smartphone compatibili.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu