La fotocamera di vivo X60 punta in alto su DxOMark

Anche se il vero top di gamma è vivo X60 Pro+, è interessante scoprire la valutazione che DxOMark ha fatto della fotocamera di vivo X60. Un modello che ha un comparto fotografico più modesto, ma che comunque non disdegna di ambire alla fascia alta. Ed infatti il punteggio ottenuto, pari a 120 punti, la pone subito sotto alla top 10 dei miglior camera phone secondo il team DxOMark.

DxOMark premia la fotocamera di vivo X60: ecco pregi e difetti

Per prima cosa, vediamo com'è composto il comparto fotografico di vivo X60:

Primario 26 mm da 48 MP f/1.5, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, PDAF, OIS

f/1.5, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, PDAF, OIS Grandangolare 16 mm da 13 MP f/2.2, FoV di 120°

f/2.2, FoV di 120° Teleobiettivo 50 mm da 13 MP f/2.5, sensore da 1/2.8″, pixel da 0.8 µm, PDAF, zoom ottico 2x

Rispetto al modello Pro+, quindi, vivo X60 ha tutti sensori più modesti, oltre a mancare il teleobiettivo secondario e le ottiche Zeiss con lenti T* e certificazione Tessar. Ma a parte questo, come si comporta?

Decisamente bene, secondo DxOMark, che premia vivo X60 con 120 punti. In ambito foto, lo smartphone offre un ampio range dinamico, buoni dettagli (anche con la grandangolare) nonché messa a fuoco ed esposizione accurate. Non mancano aspetti perfettibili: l'instabilità dell'esposizione, che si tratti di scenari o di tono della pelle, il rumore nelle foto in notturna e un teleobiettivo che non spicca come dettaglio.

Per i video, vivo X60 cattura colori piacevoli ed un livello di rumore ben controllato, ma al contempo non ha dettagli molto marcati, il range dinamico è limitato, il bilanciamento del bianco è instabile con poca luce e si nota qualche artefatto.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+

