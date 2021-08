vivo primo nel mercato smartphone 5G di una Regione chiave a metà 2021

La crescita di vivo è sempre più importante, sostenuta e continua. Infatti, è la prima volta che vivo raggiunge la prima posizione per le consegne di smartphone 5G in un'area tanto importante come quella dell'Asia Pacifico in un singolo trimestre, aggiudicandosi una spedizione su cinque dei device 5G nel secondo trimestre del 2021.

vivo: i numeri del primato di consegne smartphone 5G in Asia Pacifico nel secondo trimestre 2021

Con una crescita del 215% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di Strategy Analytics, vivo con il 20% delle consegne si è piazzata davanti a brand comunque sempre in crescita come Xiaomi, che ora detiene il 19.3% del market share. A seguire, troviamo OPPO, che ultimamente in Cina battaglia spesso con la Blue Factory per il primato in merito alle vendite di smartphone. Il risultato più interessante lo troviamo nel fatto che vivo ha tenuto dietro per la prima volta colossi imponenti come Apple e Samsung, fermi al 18.5% (Apple) ed al 6.6% (Samsung).

Un risultato, questo, ottenuto grazie al connubio tra tecnologia all'avanguardia e grande qualità, che ha reso gli smartphone vivo i dispositivi 5G più popolari nella regione. All'inizio di quest'anno, Strategy Analytics ha rilevato che vivo è diventato il secondo fornitore di smartphone 5G con la crescita più rapida al mondo. L’azienda ha mantenuto questo slancio nel secondo trimestre 2021 e, continuando a registrare notevoli progressi nelle tecnologie e standard 5G, conferma il proprio impegno nel fornire ai clienti dei prodotti tecnologici sempre più innovativi ed una esperienza 5G eccellente.

Nel caso vogliate conoscere meglio le potenzialità di vivo, vi lasciamo la recensione del top gamma X60 Pro, sia testuale che video, con la speranza che la gamma del brand si ampli presto anche nel nostro paese.

