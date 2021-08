Lo speaker in legno di BlitzWolf torna in offerta lampo da Europa!

Se siete in cerca di un'occasione, vi segnaliamo che lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-HA1, realizzato in legno di bambù, è di nuovo disponibile in offerta lampo con tanto di spedizione dall'Europa.

BlitzWolf BW-HA1: lo speaker Bluetooth in legno scende in offerta lampo su Banggood

Lo speaker Bluetooth in legno di BlitzWolf, il modello BW-HA1, presenta una look minimale ed un corpo in bambù, tocco che contribuisce a rendere ancora più particolare il dispositivo. All'interno trova spazio una batteria da 2.000 mAh mentre il corpo misura 28.50 x 9.10 x 13 cm (per un peso di 1.3 Kg, non proprio contenuto). La potenza è di 20W, la versione Bluetooth è la 5.0 e sono presenti dei pratici gommini antiscivolo, in modo da evitare incidenti.





Lo speaker Bluetooth in legno BlitzWolf BW-HA1 scende di prezzo grazie a quest'offerta lampo sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei. Prima di aggiungere il prodotto al carrello, assicuratevi che sia selezionato il magazzino CZ (ovvero quello dove è attiva la promozione). Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

