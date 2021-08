Nel brevetto di vivo la fotocamera sotto al display è rimovibile

La febbre per gli smartphone con fotocamera sotto al display è ormai salita e piano piano tutti i maggiori brand stanno iniziando a produrre dispositivi in questo senso. E se ZTE, Xiaomi e Samsung hanno portato il prodotto concreto, ci sono alcuni brand che virano ancora al brevetto. Come nel caso di vivo, che nel nuovo brevetto ci mostra uno smartphone con fotocamera sotto al display rimovibile.

vivo: ecco come funziona la camera sotto al display rimovibile del brevetto

Come si può vedere dall'immagine sopra, l'ipotetico smartphone brevettato da vivo conterrebbe la selfie camera in un modulo sulla parte destra del display. Cosa comporta questo? Che il modulo dove risiede il sensore può essere rimosso e piazzato a piacimento, sia in maniera totale che parziale. Insomma, è come vedere una fotocamera pop-up ma molto più articolata e indipendente.

Ed in effetti, in una delle immagini è possibile vedere come funga da vero e proprio sensore pop-up ma laterale, lasciando però l'incavo nella scocca dello smartphone. L'intenzione di vivo però potrebbe essere anche quella di un potenziale sensore fotocamera modulare, cioè che si potrebbe scegliere che tipo di sensore di interessa utilizzare. Questa ipotesi viene nel momento in cui nel brevetto l'incavo comporta due slot. Tanto può servire per posizionare la fotocamera come si preferisce, tanto per integrare più sensori.

Sebbene non sia più una tecnologia che possiamo definire innovativa e “nuova”, l'idea di vivo resta sicuramente particolare e nonostante ci risulta difficile credere che uno smartphone del genere possa vedere la luce, potrebbe tornare utile negli studi per l'avanzamento proprio della tecnologia di base della fotocamera sotto al display, magari proprio di uno smartphone vivo.

