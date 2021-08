Realme GT Master: migliori cover, pellicole ed accessori

Di recente l'azienda asiatica ha rinnovato la sua collaborazione con l'artista Naoto Fukusawa, il quale ha realizzato per l'occasione una nuova back cover stilosa per il brand. Stiamo parlando – ovviamente – di Realme GT Master Edition, dispositivo dal look “urbano” e dallo stile unico: se avete deciso di puntare su questo nuovo, particolare dispositivo allora proteggetelo al meglio con cover, pellicole ed accessori dai migliori store online.

Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme GT Master

Se volete sapere tutto su Realme GT Master Edition, qui trovate tutti i dettagli dedicati al nuovo smartphone del brand asiatico. Se invece volete sapere dove comprare il dispositivo, eccovi serviti!

N.B. – se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che la commercializzazione vera e propria partirà dal 6/7 settembre 2021, quindi al momento ci sono ancora un numero limitato di cover. Non appena arriveranno più soluzioni, provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Amazon

eBay

AliExpress

