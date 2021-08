OnePlus 9 Pro diventa uno snack (e qualcuno può vincerlo)

Negli ultimi tempi abbiamo visto come OnePlus ami molto giocare con la fantasia degli utenti. Non ultima, la confezione del OnePlus 9 in stile action figure, oppure in stile Game Boy Color, ma nessuna di queste due è commercializzata veramente. E non lo sarebbe nemmeno la versione Snack (o Snackable) di OnePlus 9 Pro, ma qualcuno potrebbe anche vincerla.

OnePlus 9 Pro Snackable Edition: ecco la versione snack del top gamma

Di per sé, lo smartphone resta esattamente lo stesso che avete conosciuto finora, così come gli accessori ad esso accompagnati. Ma la bella trovata da parte di OnePlus USA rende veramente irresistibile il top gamma 2021 del brand. Infatti, la confezione è simile alle confezioni per il pranzo molto utilizzati nelle scuole americane, con tanto di pellicola superiore da rimuovere per prelevare appunto gli alimenti (in questo caso telefono e accessori).

Ed in effetti è proprio una trovata per celebrare il ritorno a scuola negli Stati Uniti, in cui OnePlus è molto attiva come brand. La scatola richiama perfettamente i lunch box d'oltreoceano, con tanto di valori nutrizionali (specifiche dello smartphone) e le varie réclame su tutta l'area della scatola.

Tra l'altro, i fortunati utenti americani possono provare a vincere questa versione in edizione limitata compilando un semplice form. Sicuramente una trovata molto simpatica, che non sarebbe male vedere anche qui. E a voi sarebbe piaciuto vincere questo OnePlus 9 Pro? E se sì, lo avreste tenuto nella scatola per una questione di collezionismo o lo avreste aperto per poterlo usare? Fatecelo sapere nei commenti! In ogni caso, vi lasciamo la recensione dello smartphone.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu