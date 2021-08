Oscal Pad 8 è il tablet 4G super low-cost di Blackview

Non sempre un tablet necessita di grandi specifiche per soddisfare le nostre esigenze e per fortuna le soluzioni non mancano. Come nel caso del nuovo tablet 4G Oscal Pad 8, partner di Blackview, che con le caratteristiche essenziali ed un prezzo molto competitivo, può essere la soluzione giusta per avere un grande schermo senza spendere troppo.

Oscal Pad 8: il tablet 4G low cost dalle caratteristiche essenziali

Dal design squadrato e ben definito, si mostra sicuramente elegante. Passando alle specifiche, abbiamo un buon pannello da 10.1″ Full HD+, ma anche un chipset Octa-Core abbinato da 4 GB RAM e 64 GB di storage con espansione fino a 128 GB. Tutto questo però in soli 9.4 mm di spessore.

Anche la batteria non è da meno, avendo 6.580 mAh, che permette un'autonomia lunga e duratura per le operazioni più comuni come i contenuti multimediali o la piccola produttività. Avete bisogno di utilizzarlo connesso anche in mobilità? L'ingresso Dual SIM 4G vi permette di averlo pronto in ogni occasione. Il sistema operativo è Android 11 costumizzato da Doke OS_P 1.0, con WPS pre-installato.

Trovate il nuovo tablet Oscal Pad 8 disponibile in varie soluzioni di acquisto, dove potete ottenerlo all'ottimo prezzo di 119.99$, sia sullo store di Blackview, sia su Banggood (che trovate in basso) e AliExpress. Il prezzo in promozione è valido fino al prossimo 2 settembre 2021.

Articolo Sponsorizzato.

