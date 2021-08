Musica senza limiti con gli auricolari Flytise F9-5 a prezzo stracciato su Amazon

Gli auricolari TWS moderni, per quanto abbiamo un'ottima autonomia, ai prezzi più bassi spesso rischiano di non essere soddisfacenti. Ma se ci fosse un prodotto che unisse qualità/prezzo e batteria importante? È il caso degli auricolari TWS Flytise F9-5, ora in offertissima su Amazon grazie ad un codice sconto!

Flytise F9-5: perché sono gli auricolari TWS giusti

Dalla custodia importante causa anche la batteria, gli auricolari Flytise prendono la conformazione degli auricolari TWS in-ear più noti sul mercato, segno che si punta anche sulla comodità. Molto interessante anche la presenza della tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0. Molto buoni anche i driver dinamici in grafene. Non mancano poi i controlli touch, che permettono di gestire gli auricolari in maniera concreta.

Dicevamo della batteria, un modulo da 2.000 mAh che porta l'autonomia a numeri molto importanti durante la giornata, con più utilizzi di ricarica per un ascolto davvero prolungato. Presente lo standard Bluetooth 5.0 che permette quindi stabilità in connessione. Comodo poter monitorare lo stato di carica sul piccolo display della custodia.

Trovate gli auricolari TWS in-ear Flytise F9-5 in super offerta sullo store di Amazon all'ottimo prezzo di soli 13.99€, ottenibile grazie al codice sconto che trovate nel box qui sotto. Potete acquistare gli auricolari in vari colori.

