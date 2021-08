“Alexa, cucinami delle patatine”: recensione friggitrice ad aria smart Proscenic T21

Quanto, tempo fa, ho provato una friggitrice ad aria, non credevo di apprezzarla a tal punto. Né tantomeno avrei pensato che le funzionalità smart l'avrebbero fatta diventare più comoda da utilizzare. In realtà però, gli con la Blitzwolf BW-AF1 mi sono reso conto di dei vantaggi di queste tecnologie, e non tanto perché le applicazioni che gestiscono questi prodotti integrano una serie di preset con delle ricette già impostate, ma soprattutto perché controllando la friggitrice con lo smartphone ho avuto la possibilità di posizionarla su una mensola più alta, senza preoccuparmi di dover controllare lo schermo. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma per il mio tipo di utilizzo è una grande comodità.

Ebbene, che il mondo delle friggitrici ad aria abbia avuto un vero e proprio boom negli ultimi mesi è un dato di fatto, e tra le aziende produttrici di elettrodomestici intelligenti che si sono inserite in questo settore non poteva mancare Proscenic, che abbiamo apprezzato per i suoi aspirapolvere ciclonici ed i suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti, e che – lo anticipo già – ho apprezzato moltissimo anche per la sua friggitrice ad aria smart: si chiama Proscenic T21, e porta con sé tutta la qualità del brand ad un prezzo più che accessibile.

Recensione Proscenic T21: friggitrice ad aria smart, grande ed economica

Design e caratteristiche tecniche

Grande 31,4 x 31,6 x 32,6 cm la Proscenic T21 è una friggitrice ad aria da 1700w con una capacità da 5.5 litri. Insomma, è una friggitrice ad aria molto grande che, proprio per questo, richiederà un grande spazio in cucina su cui riporla. Si tratta però del giusto prezzo da pagare per riuscire a cucinare molto più cibo contemporaneamente rispetto alla stragrande maggioranza dei modelli in circolazione. È importante tenere sempre a mente anche un'altro fattore: la Proscenic T21 necessità di altri 15 cm di spazio per poter far defluire il flusso d'aria calda che produce e data la grande presenza di alluminio tende a riscaldarsi parecchio, quindi è meglio evitare di posizionarla in luoghi troppo vicini alle proprie mani.

Detto questo però, la Proscenic T21 ha tutte le caratteristiche che si potrebbero chiedere ad una friggitrice ad aria SMART. Inoltre, è tra le più semplici da utilizzare, grazie all'ampio display frontale circondato da una serie di tasti touch con dei preset che variano in base al tipo di cibo che andrà in cottura, oltre che i tasti di regolazione del tempo di funzionamento e la relativa temperatura.

Sia il cassetto che il carrello sono entrambi lavabili in lavatrice, ma il mio consiglio è di acquistare della carta da forno: su Amazon ci sono diverse alternative, basta cercare “Carta da forno friggitrice ad aria” ed il gioco è fatto.

Come cucina – Friggitrice ad aria SMART Proscenic T21

Una delle peculiarità della Proscenic T21 è il fatto che si possa cuocere premendo solo un tasto. Perché grazie agli 8 programmi preimpostati, basterà davvero selezionare il tipo di alimento e non preoccuparsi più di nulla. La realtà dei fatti però, è che questo tipo di prodotti, non sono solo una sana alternativa alla frittura: una friggitrice ad aria non è altro che un mini forno a convenzione, con il quale si potranno cucinare tantissime tipologie di cibi, con un minore consumo energetico di un forno tradizionale e con pochissimo olio.

Sto utilizzando questa friggitrice ad aria smart da oltre un mese ormai, e ci ho cucinato veramente di tutto. E, come tradizione vuole, i primi alimenti che ho cucinato sono state delle fantastiche patatine fritte congelate: è bastato riempire il cestello, impostare tempo e cottura, ed aspettare che fossero pronte. Niente di più semplice.

È chiaro però, che con una friggitrice ad aria non sempre con la friggitrice ad aria si può cucinare senza l'olio. Nel caso di tutti gli alimenti pre-cotti l'utilizzo dell'olio si può evitare, ma qualora si volesse cucinare qualcosa di non pre-fritto, si dovrebbe aggiungere un cucchiaino d'olio, per rendere il tutto più croccante e delizioso: nella Proscenic T21 ho anche cucinato delle salsicce, degli hamburger e addirittura del bacon, oltre che dei Cordon Bleu, delle verdure impanate, delle pepite di pollo e addirittura delle polpette o una frittata. Insomma, veramente (quasi) di tutto.

E dopo avervi fatto venire fame, vi do un consiglio da seguire soprattutto se cucinerete cibi particolarmente grassi. In fase di cottura questo tipo di alimenti tende a perdere parte del grasso che, per forza di cose, può finire sul cestello caldo e di conseguenza generare molto fumo: per evitare questo piccolo inconveniente, qualora non vogliate utilizzare della carta da forno apposita, vi suggerisco di mettere un filo d'acqua proprio nel cestello stesso, in modo che il grasso non vada mai a contatto con la superficie rovente e si bruci.

Ad ogni modo, bisogna ammettere che la Proscenic T21 non è tra le friggitrici ad aria più silenziose, ma è tra le poche in grado di superare i 200 gradi di temperatura. Sia sul display che nell'applicazione (alla quale si connette tramite il WiFi), sarà possibile tenere sotto controllo il tempo di cottura e la temperatura interna, e terminata la cottura saranno emessi un beep direttamente dalla friggitrice e si riceverà una notifica nell'applicazione.

Ma la più grande comodità della Proscenic T21 la si capirà al termine della cottura, ed è la pulizia. Grazie al sistema a convenzione, la necessità di lavaggio è praticamente minima e tutti i componenti si potranno smontare e lavare anche in lavastoviglie.

App e funzioni smart

Ok, partiamo subito con un presupposto: solitamente, la comodità di utilizzare un dispositivo smart e controllarlo con il proprio dispositivo mobile, sta proprio nel fatto di poterlo usare in remoto senza dovercisi mai avvicinare. Vien da se, che con una friggitrice smart questa comodità viene un po stroncata dal fatto che, volenti o nolenti, per cucinare sarà necessario inserire fisicamente nel dispositivo il cibo da cuocere. Fatta questa doverosa premessa, una cosa va detta: la Proscenic T21 viene gestita dall'app proprietaria dell'azienda, disponibile sia per iOS che per Android, che in soldoni trasferisce sullo smartphone tutti i controlli touch presenti sul pannello frontale della friggitrice con un tempo di reazione praticamente fulmineo.

Ma non finisce qui. Nell'applicazione sono presenti oltre 100 ricette tra carne, pollo, verdure, addirittura dolci e molto altro ancora. Ed è qui che entra in gioco la reale comodità dell'app, perché è proprio questa funzionalità che semplificherà profondamente la preparazione dei piatti.

Immaginate questa scena: mentre tornate a casa sfogliate qualche ricetta tramite l'applicazione, prima di rientrare vi fermate a comprare gli ingredienti, rientrati li inserite nella friggitrice e poi sullo smartphone tappate il tasto “Cucina”. Semplice, veloce e anche gustoso. Va però detto che alcune ricette sono improponibili: nella Proscenic T21, secondo l'azienda, si potrebbe anche cucinare la pizza. E questa è una bestemmia vera e propria.

L'unica vera pecca dell'applicazione è nella traduzione: come la stragrande maggioranza delle app di provenienza cinese, alcuni termini sono tradotti alla membro di segugio e più trovo queste traduzioni fatte male, più mi chiedo per quale motivo questi brand asiatici non si affidino a traduttori madrelingua per le proprie app. Mistero della fede.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Proscenic T21 è di 113,98 euro, ma con il nostro coupon (che trovate in basso) ve la potreste portare a casa in sconto a 87,6 euro. Certo, è un prezzo piuttosto alto rispetto alla media di mercato delle friggitrici ad aria “tradizionali”. Ma va detto che si tratta di un modello molto capiente, il che già vale metà della spesa. Se poi ci si aggiunge il fatto che integra tutte le funzionalità smart che ci si potrebbe aspettare da un prodotto del genere, che la rendono ancora più efficiente e facile da utilizzare.

In soldoni, è una manna dal cielo soprattutto per gli chef pigri che, grazie alle tantissime ricette in app gli darà modo di cucinare piatti sempre freschi, con pochissimo olio, e velocissimi da preparare. Ok, non si tratta di un prodotto che ti permette di cucinare qualsiasi cosa, ma in via del tutto generale con qualsiasi cosa si possa cuocere al forno o fritta, la Proscenic T21 non avrà mai alcun problema.





