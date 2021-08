Lenovo P12 Pro: il nuovo tablet è stato certificato da Google

Se c'è una cosa in cui il produttore cinese è il top, di certo si tratta dei tablet: il modello P11 Pro è uno dei più apprezzati per il suo rapporto qualità/prezzo (e per le varie offerte dedicate) e anche le ultime novità presentate in Cina non sono da meno. Per quanto riguarda il mercato occidentale, sembra che sia in dirittura d'arrivo Lenovo P12 Pro, già certificato da Google.

Lenovo P12 Pro: che cosa sappiamo sul nuovo tablet

Il tablet è apparso nel database di Google Play Console, ad indicare appunto che si tratterà di una soluzione in arrivo per noi. Ultimamente abbiamo visto anche il modello Tab QT K11 Pro, probabile rebrand del cinese Xiaoxin Pad Plus 2021 (quindi con Snapdragon 750G). Nel caso di Lenovo P12 Pro non sembra si tratti di un dispositivo già lanciato nel mercato asiatico: infatti le specifiche di Play Console mostrano un terminale mosso dallo Snapdragon 855, con GPU Adreno 640, 8 GB di RAM ed un display con risoluzione 2560 x 1600 pixel e densità di 240 PPI.

Il dispositivo presenta il numero di modello TB-Q706F e Android 11 lato software ma non sono disponibili altre specifiche. Tuttavia è presente un'immagine che mostra la parte frontale, con un ampio pannello e bordi mediamente ottimizzati.

Come anticipato sopra, la serie P è solitamente riservata al mercato occidentale quindi possiamo aspettare il lancio di questo tablet anche in Europa e in Italia. Ovviamente per ora è ancora tutto molto nebuloso ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

