Redmi 9 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global | Download

Si è partiti dai top di gamma per poi passare ai mid-range ed ecco che anche l'entry-level Redmi 9 inizia ad aggiornarsi alla MIUI 12.5. È passato circa un mese dal rilascio del firmware con Android 11 e adesso anche la versione della MIUI continua ad avanzare. Lanciato a metà 2020, il low-cost Redmi debuttò sugli scaffali con software basato su Android 10 e MIUI 11, oltre che con specifiche come MediaTek Helio G80, schermo da 6,53″ Full HD+ e quad camera da 13+8+5+2 MP. Perciò arriviamo così ad 1 major update Android e major update MIUI.

Aggiornamento 04/08: parte il rilascio Global della MIUI 12.5 per i possessori di Redmi 9. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

La MIUI 12.5 inizia il suo corso a bordo di Redmi 9

Trattandosi del primissimo aggiornamento alla MIUI 12.5, il roll-out per Redmi 9 è partito innanzitutto in Cina. La build è quindi la V12.5.1.0.RJCCNXM in fase Stabile, perciò dovrete attendere per vederla arrivare anche in Europa (o il porting Xiaomi.eu.).

Arriva la Global | Aggiornamento 04/08

Sono bastati pochi giorni affinché il rilascio della MIUI 12.5 passasse dalla Cina alla controparte Global. È così che Redmi 9 inizia a ricevere il roll-out OTA della V12.5.1.0.RJCMIXM, seppur sia ancora in fase Stable Beta. Ciò significa che, almeno per il momento, il roll-out riguarda soltanto coloro che hanno fatto beta testing su Redmi 9. Il roll-out pubblico partirà quindi nei giorni a venire, quando non saranno più rilevati bug degni di nota. Ma potete comunque installare il major update manualmente (a vostro rischio e pericolo).

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. MIUI stabile basata su Android 11. Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2021. Migliorata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità – I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



