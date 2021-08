Doogee V10: il rugged 5G tra potenza e convenienza

Entrati nell'era del 5G, tutti i tipi di smartphone si stanno attrezzando per poter adottare questo tipo di tecnologia. Così come ha fatto Doogee per il suo nuovo rugged, il V10 5G, che unisce ottime specifiche tecniche ad un prezzo veramente competitivo per la categoria.

Perché Doogee V10 5G è l'ideale per chi cerca un rugged conveniente

Il nuovo smartphone rinforzato del brand non ha solo quelle peculiarità che contraddistinguono questo tipo di prodotti, quindi con una scocca resistente e praticamente pronta a tutto, ma è anche un dispositivo discretamente potente. Basti pensare che alle comodissime certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G si unisce un sempre ottimo MediaTek Dimensity 700, spesso presente nei 5G mid-range attualmente sul mercato.

Inoltre, anche il comparto fotocamera ci offre ottimi spunti per apprezzarlo appieno, visto che oltre ai 3 sensori impermeabili, abbiamo anche un comodissimo termometro a infrarossi, utile in un periodo come questo. Presenti anche i tasti funzione personalizzabili. Lato software si può giocare dell'esperienza stock di Android 11, che abbinato a 8 GB RAM e 128 GB, dona un'esperienza molto fluida allo smartphone. Infine, non temerete di restare senza dispositivo, grazie alla super batteria da 8.500 mAh ricaricabile a 33W.

Di solito, quando si tratta di smartphone di questo tipo, ci si aspetta sempre prezzi abbastanza alti, nel range dei 4-500€, ma Doogee V10 5G si supera anche in questo caso, visto che dal 23 agosto 2021, i primi 50 fortunati potranno comprarlo a 199.99$ su AliExpress, i secondi 150 a 219.99$, i prossimi 300 a 239.99$ per poi arrivare al prezzo base di 259.99$. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni sul sito ufficiale.

