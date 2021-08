Xiaomi vi rifà tutta la casa domotica… e gratis: ecco come partecipare

Uno dei motivi per cui Xiaomi è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo è il suo ecosistema. Se siete un Mi Fan, molto probabilmente in casa o in ufficio avete uno dei suoi innumerevoli gadget. Che siano targati Mijia o realizzati dalle tantissime aziende partner, ce ne sono per tutti i gusti: elettrodomestici, accessori, vestiti, giocattoli, prodotti per l'igiene e chi più ne ha, più ne metta. Anche per questo esistono i Mi Store, negozi creati con lo scopo di mettere in mostra la vastità del catalogo Xiaomi, all'insegna dell'Internet of Things.

Xiaomi Renovation 2021 è l'iniziativa per rendere smart la vostra casa

Oltre ai negozi Xiaomi, la compagnia di Lei Jun è solita lanciare iniziative per promuovere i suoi prodotti. Una delle più allettanti si chiama Xiaomi Renovation, che adesso giunge alla sua edizione 2021, il cui scopo è quello di rifare la casa domotica a tre famiglie fortunate. I vincitori riceveranno la visita di un team incaricato di ammodernare l'abitazione, ovviamente tutta a tema Xiaomi. Serrature, illuminazione, videocamere di sicurezza, wearables, purificatori, ventilatori, speaker smart e così via, con tanto di restyling dell'arredamento per entrare in sintonia con il tocco Xiaomi.

Durante l'edizione dello scorso anno toccò a tre famiglie da Russia, Thailandia e Messico e adesso Xiaomi ha riaperto le candidature. Prendere parte a Xiaomi Renovation 2021 è molto semplice ed è aperto a chiunque nel mondo. Per partecipare vi basta visitare il thread ufficiale e postare un commento con una breve introduzione su di sé, sulla propria città e ovviamente sulla propria casa, fra storia e caratteristiche. Avete tempo fino al 28 agosto e i 3 vincitori verranno pubblicati il 30 agosto.

