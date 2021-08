Recensione Oukitel WP13: il RUGGED phone che ti misura la FEBBRE!

Anni fa quando si parlava di smartphone Rugged quasi si veniva presi in giro per il loro aspetto, le loro caratteristiche ed il loro peso, ma nel tempo questi smartphone sono riusciti a conquistare la loro fetta di clienti, una categoria di acquirenti particolari e con esigenze ben precise.

Oggi parliamo di Oukitel WP13, un rugged phone con la scheda tecnica di tutto rispetto oltre che compatibile pienamente con le reti 5G italiane: in più misura anche la febbre, ma questo forse non è tanto rilevante. L'ho analizzato nel dettaglio.

Recensione Oukitel WP13

Contenuto della Confezione

La confezione di vendita è molto simile a tanti altri concorrenti cinesi presenti sul mercato. Nella scatola di cartone di colore bianco, infatti, troviamo:

Oukitel WP13

Cavo USB-A / USB-C

Alimentatore con presa europea da 18W

Manuali e garanzia

Spilletta per rimuovere la SIM

Design e Materiali

Mi è capitato di provarne altri in passato di smartphone rugged, ed anche per lavoro mi capita di utilizzare un rugged phone (sempre di Oukitel, ma decisamente low cost ndr) ma questo Oukitel WP13 a primo impatto mi ha stupito, perchè si discosta davvero molto dall'idea di rugged phone che è sempre stata insita in me.

Oukitel WP13 è certo robusto, ma molto più leggero del solito: i suoi “soli” 291 grammi sono totalmente ben distribuiti da non essere di intralcio ed i materiali utilizzati sono stati sapientemente ottimizzati per garantire un buon grip ed una buona impugnatura.

Le dimensioni sono pari a 175.8 x 84.4 x 14.2mm, piuttosto imponente sia chiaro, ma davvero non è stato un problema. Il materiale prevalente qui è la plastica, se non sul frame laterale dove sono presenti due inserti in alluminio con delle viti modello torx a rendere il tutto un po' più “guerrigliero”. Sugli angoli sono presenti delle protezioni anti urto, cosi da garantire una protezione ancor più alta in caso di cadute.

Oukitel WP13 possiede certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G ciò significa, per chi non è avvezzo con le sigle, che è resistente (e certificato!) all'acqua, alla polvere ed anche agli shock, del calibro di cadute da oltre 2 metri ed immersioni fino a 30 minuti con profondità massima di 1.5metri. Inoltre lo smartphone possiede una temperatura di operatività di -30 °C + 70 °C, praticamente ogni ambiente.

Sui vari lati, poi, sono presenti tasti e ingressi, tutti rigorosamente ben protetti da acqua e polvere. L'ingresso Type-C inferiore è dotato di sportellino richiudibile così come anche lo slot per la sim. Sui lati, invece, sono presenti il bilanciere del volume oltre che il tasto di accensione (che integra anche sensore biometrico, preciso al 60% circa) , mentre sulla sinistra un tasto programmabile a scelta.

L'altoparlante è mono ed è integrato nella scocca in basso accanto al connettore per la ricarica; l'audio è buono, ma come spesso accade l'equalizzazione lascia lievemente a desiderare. La parte posteriore, poi, integra le fotocamere ed il sensore per la misurazione della temperatura: la forma è ottagonale, un po' insolita e fuori dagli standard. Oukitel garantisce che la fotocamera è perfettamente sigillata per scatti subacquei: l'ho provata e funziona, ma non ho avuto un fondale profondo a disposizione per testarlo ancora più “a fondo”.

Display

Il display è un pannello IPS da 6.52″ con risoluzione HD+ 720 x 1600 pixel e protezione Corning Gorilla Glass. Anche qui ci troviamo di fronte ad un display senza infamia e senza lode, le sue qualità sono buone e la resa nell'utilizzo di ogni giorno è sopra la media. Mi piace sempre pensare al target di un prodotto come questo, molto spesso gente con non grandissime pretese tecniche ma con altissime aspettative in quanto a resistenza e robustezza.

Qui la luminosità è sufficientemente alta da garantirvi una buona esperienza d'uso anche sotto la luce diretta del sole; i colori sono ben calibrati anche se la luminosità del pannello, va detto, non è perfettamente omogena su tutta la superficie (ma probabilmente se non l'avessi guardato con occhio critico, fine allo scopo di recensirlo, neanche io lo avrei notato).

Nelle impostazioni del display, inoltre, sono assenti le possibilità di calibrazione dei colori dello schermo: ci si dovrà accontentare di tutti i settaggi predefiniti.

Hardware e Prestazioni

A livello tecnico l'Oukitel WP13 è equipaggiato con un processore Mediatek Dimensity 700 a 7nm TSMC, la CPU 5G di Mediatek già vista su altri dispositivi già recensiti, tra cui il Realme 8 5G. La struttura della CPU è di tipo Octa-Core con 2 Cortex A76 da 2.2GHz e sei core Cortex-A55 da 2GHz; la GPU è una Mali G57 con clock a 955MHz e la RAM 8GB di tipo LPDDR4X, oltre 128GB di storage interno (espandibile) di tipo UFS 2.1.

A livello tecnico non si scherza: la scheda tecnica è di tutto rispetto, cosi come le performance sono nettamente al di sopra ai soliti rugged che si acquistano nella stessa fascia di prezzo. Nell'uso quotidiano lo smartphone funziona bene, certo non è esente da qualche blocco sporadico o rallentamento, ma secondo me quella è solo una questione di software non sufficientemente ottimizzato.

A tal proposito anche nei benchmark i risultati sono lievemente inferiori rispetto ad altri dispositivi con hardware pressocchè identico, sinonimo appunto di una scarsa ottimizzazione software da parte di Oukitel, un condizione tutto sommato frequente in dispositivi di questo tipo.

Per intenderci, confrontando il solo punteggio di Antutu Benchmark, Realme 8 5G (con due GB di ram in MENO!) riesce ad ottenere un punteggio di 363862 contro i 257477 dell'Oukitel: lo stesso scenario si ripete negli altri benchmark, più o meno. Ciò, tuttavia, non influenza in alcun modo le operazioni quotidiane che avvengono senza problemi di grande entità.

L'aspetto connettività è buono: Oukitel WP13 è dotato di NFC, Bluetooth 5 e Wi-Fi Dual Band oltre che di piena compatibilità con le reti 5G su entrambi gli slot SIM. È inoltre supportato Android Auto.

Fotocamera

Oukitel WP13 ed il suo comparto fotografico di forma ottogonale di certo non passano inosservato; nella sezione dedicata, infatti, sono presenti tre fotocamere, il flash LED ed il sensore infrarossi per misurare la temperatura corporea o anche di oggetti. Nel dettaglio le fotocamere sono tre, appunto: una principale da 48MP prodotta da Sony con apertura f/1.79 in grado di registrare video anche in 2K a 30fps, ed in possesso di messa a fuoco PDAF. La secondaria è un sensore da 0.3MP in grado di rilevare la profondità, utile ad esempio nella modalità ritratto. La terza, ed ultima, è una Macro da 3MP anch'essa con apertura f/1.79.

Manca quindi una fotocamera grandangolare come ormai consuetudine sulla gran parte degli smartphone in circolazione. La qualità degli scatti rasenta la sufficienza: si possono ottenere con Oukitel WP13 delle foto solamente accettabili, con colori piuttosto spenti ed una definizione non altissima.

Mi sento di precisare, ancora una volta, come questi smartphone non siano richiesti da utenti tanto interessati a queste funzionalità, per cui il 90% dei produttori di questi dispositivi continuano ad integrare delle fotocamere molto più che basilari. Il restante 10% dei produttori sono colori i quali commercializzano Rugged Phone da circa 1000€, dove lì il livello è chiaramente più alto.

L'interfaccia dell'app fotocamera è molto strutturata, ma spesso le funzionalità integrate su questi dispositivi lasciano il tempo che trovano. Qui ci si può muovere tra le modalità di scatto classico, panoramico, modalità bellezza e modalità professionale: nella modalità PRO sono tanti i controlli a disposizione dell'utente, a partire dall'anti shake fino all'EIS o la regolazione degli ISO.

Software

Il software di Oukitel WP13 è basato su Android 11, l'interfaccia è “semi-stock” nel senso che è molto simile allo stock di Android ma con delle aggiunte grafiche (“agghiaccianDi” semi-cit ndr) e delle app di sistema di dubbia utilità. Il sistema è tradotto mediamente bene, come spesso accade ci sono delle traduzioni mancanti ed altre incomprensibili, ma sono caratteristiche che accomunano molti di questi dispositivi.

Il sistema si muove quasi prevalentemente grazie alle gesture, ben integrate. In alternativa si potranno usare i classici tasti touch funzione, ma le gesture devo dire che le ho trovate piuttosto comode. Tra le app integrate dal produttore troviamo qualcosa da sfruttare in ambito lavorativo; è presente la bussola, la livella, un rilevatore di frequenze acustiche, un goniometro e molto altro. Come già anticipato è presente anche un termometro per misurare la temperatura corporea o anche di oggetti.

Batteria

Tipicità delle tipicità su prodotti come l'Oukitel WP13 è la super autonomia che, anche qui, non delude. Oukitel WP13 è equipaggiato con una batteria da 5280 mAh che riesce a superare ampiamente le 8-10 ore di schermo attivo e, dunque, anche 2 giorni completi di autonomia.

Non è senza dubbio il primo della classe, la stessa Oukitel con modelli come il K10000 (di alcuni anni fa) riesce a fare nettamente meglio, ma non è una gara. La ricarica veloce da 18W consente di ricaricare per intero la batteria in circa 2 ore, tempi nella media se si considera la grandezza della batteria qui presente.

Prezzo e Considerazioni

Oukitel WP13 è il classico rugged phone che ami se cerchi un prodotto di questa tipologia; sono tante le peculiarità interessanti che lo contraddistinguono, primo fra tutti il design piuttosto curato ed i materiali ben utilizzati e delineati su questo modello. Ci sono alcune pecche, questo è certo, ma come già detto sono condivise e presenti sulla gran parte dei rugged phone, ovvero sia una fotocamera non eccezionale ed una ottimizzazione software leggermente carente.

Il suo prezzo di listino è di circa 250 euro (controllate i link in basso perchè il prezzo può scendere in qualsiasi momento) ma lo si riesce a trovare spesso in promozione a circa 200 euro, un prezzo decisamente interessante per un rugged dalla scheda tecnica davvero prestante.

