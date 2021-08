OnePlus 9 Pro si tinge di bianco: nuova colorazione in arrivo?

Come ben sappiamo, al lancio Oneplus 9 Pro è stato presentato in tre colorazioni (verde, argento e nero) ma secondo le ultime novità provenienti dalla Cina potrebbe essere in dirittura d'arrivo anche un'ennesima versione, questa volta con una scocca candida come la neve.

OnePlus 9 Pro avvistato nella colorazione Pure White

Di certo non si tratta del primo smartphone OnePlus bianco: basti pensare agli splenditi OP 7T Confession Edition oppure alla versione Sandstore White di OP 5T. Stavolta potrebbe toccare a OnePlus 9 Pro, almeno secondo una foto sospetta pubblicata da Liu Fengshuo, Chief Operating Officer (COO) della compagnia. Il dirigente ci mostra il dispositivo con un'inedita scocca Pure White affermando che quest'ultima non trattiene le impronte. Tantissimi i commenti degli appassionati su Weibo (il noto social cinese) ma purtroppo Fengshuo non si è sbilanciato.

Il COO non ha confermato se vedremo in commercio questa particolare versione di OnePlus 9 Pro. Inoltre, volendo sperare per il meglio, non è detto che si tratti di una colorazione disponibile in altri mercati: gli utenti cinesi amano molto il bianco tanto da spingere Realme a fare annunci in grande stile (per non parlare di Meizu e della sua fissa per il Total White). Speriamo di saperne di più e non appena avremo maggiori dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu