KUGOO presenta il nuovo monopattino elettrico Kirin X1, già in sconto e con spedizione EU

Tornano le offerte di Geekbuying dedicate alla mobilità, questa volta con un nuovo prodotto: si tratta del monopattino elettrico KUGOO Kirin X1, soluzione che punta sulla potenza pur mantenendo un corpo pieghevole e leggero, già in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Codice sconto KUGOO Kirin X1: tutto sul nuovo monopattino elettrico

Il nuovo monopattino elettrico di KUGOO arriva con il suo solito look essenziale ed un corpo pieghevole realizzato in lega di alluminio. Il dispositivo integra un motore da 600W ed una batteria da 43V 13Ah; si tratta di una soluzione in grado di toccare i 37 Km/h, è in grado di raggiungere la massima velocità di 25 km/h, per un'autonomia fino a 50 km. KUGOO Kirin X1 pesa solo 19 Kg ed è in grado di resistere fino a 120 kg; inoltre è dotato di ruote da 8.5″, ammortizzatori a doppia molla anteriore e posteriore, inclinazione fino a 15°.

Il monopattino elettrico KUGOO Kirin X1 debutta in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

