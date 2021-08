Doogee V10 è il primo rugged 5G dell’azienda e non si fa mancare niente

La compagnia cinese Doogee ha annunciato oggi il suo primo rugged phone dotato di connettività 5G: si tratta del modello V10, il quale dà il via ad una nuova gamma di smartphone del brand. Ovviamente la resistenza è il punto di forza del dispositivo, ma non mancano anche altri aspetti impostanti, con un prezzo abbordabile.

Doogee V10 è ufficiale: tutto sul nuovo rugged phone 5G

Design e display

Nonostante si tratti di un rugged phone, Doogee V10 5G mantiene uno stile elegante ed un'aspetto non troppo aggressivo. Il modulo fotografico presenta un layout gradevole mentre frontalmente trova spazio un ampio display da 6.39″ HD+ con un punch hole sottile per ospitare la selfie camera. Le cornici sono abbastanza ottimizzate, un dettaglio importante e non scontato quando si parla di rugged.

Scheda tecnica

Passando alle specifiche tecniche, Doogee V10 è dotato del chipset Dimensity 700, SoC 5G accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2. Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 48 MP, supportato da un grandangolo da 8 MP ed una lente da 2 MP per i ritratti. Nel modulo trova spazio un quarto sensore ma si tratta di una soluzione a infrarossi per la misurazione della temperatura. La selfie camera è un'unità da 16 MP.

Per quanto riguarda invece l'autonomia, il dispositivo si presenta anche come un battery phone grazie ad un'unità da 8.500 mAh, con tanto di ricarica rapida da 33W. Completano il quadro il supporto NFC, il GPS e fino ad 8 antenne per migliorare la ricezione. Ovviamente non mancano le certificazioni IP68 e IP69K per la resistenza a polvere e acqua.

Doogee V10: prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo rugged phone Doogee V10 sarà disponibile all'acquisto dal 23 agosto su AliExpress. Mancano ancora dettagli sul prezzo ma se volete saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale, dove troverete anche delle iniziative promozionali. Inoltre vi segnaliamo che l'azienda ha anche indetto un sondaggio dedicato al dispositivo.

Articolo sponsorizzato.

