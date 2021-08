ADO A20: l’eBike per tutti i tracciati torna in sconto dall’Europa

La mobilità sostenibile è diventata importante oggetto di interesse di molti utenti nell'ultimo periodo. Ed uno dei brand più professionali in questo settore è sicuramente ADO, che come soluzione di alto livello a prezzi convincenti, ha lanciato di recente la bici elettrica A20, bici elettrica al tip che diventa ancora più interessante con quest'offerta con codice sconto su Banggoog (con spedizione dai magazzini europei dello store).

ADO A20: tutto sulla bici elettrica leggera e potente

L'eBike ADO A20 è dotata di un design ergonomico e dal forte richiamo sportivo. E sportivo è sicuramente anche il motore da 250W, in grado di raggiungere 380 giri al minuto, che permette quindi di poter affrontare più tipi di strada, da quella urbana a quella sterrata.

Questo anche grazie alle ruote da 20″ con pneumatici rinforzati per ogni tipo di terreno. Il cambio Shimano a 7 velocità permette di avere una pedalata facilitata e comoda. L'intera struttura della bici è dotata di un sistema anti-shock. Un'ottima potenza, richiede anche una batteria capiente e la A20 di ADO è dotata di un modulo da 10.4 Ah 36V, garantendo un'ottima autonomia. Non manca poi un ampio display LCD così da poter visualizzare tutte le modalità di pedalata. Inoltre, ricaricare la eBike, servirà semplicemente un cavo USB. Infine, il sistema smart di pedalata ADO G-DRIVE, permette alla bici di riconoscere i vari scenari di mobilità.

Uno dei vanti di ADO è sicuramente il suo servizio clienti. Infatti, con la sua garanzia fino a 10 anni per la struttura e 1 anno per le componenti elettriche della bici, il brand permette assistenza localizzata ed un servizio post-vendita in Europa. Inoltre, proprio grazie ai magazzini europei garantisce un'importante celerità nelle spedizioni. E proprio per il servizio di post-vendita, nel caso i ricambi per le componenti non fossero disponibili, sarà presente la sostituzione completa della bici totalmente gratuita. Se siete curiosi di conoscerla infine, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.

Codice sconto ADO A20

Trovate la eBike ADO A20 in offerta con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa su Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare.

