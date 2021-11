Nel 2021 come non mai il tema della privacy e dell'utilizzo dei dati si fa sempre più caldo e avere una VPN può essere una soluzione molto utile per avere una connessione anonima e sicura. Tuttavia ormai ci sono moltissimi servizi con prezzi variabili che offrono più o meno funzionalità e che sono più o meno efficaci.

Un'offerta così ampia spesso può disorientare gli utenti alle prime armi e può portarli ad effettuare una scelta sbagliata optando per servizi poco affidabili. Per questo motivo voglio parlarvi della mia esperienza con PrivadoVPN e vi racconterò quali sono i 5 motivi che me l'hanno fatta preferire alle altre.

5 motivi che mi hanno fatto scegliere PrivadoVPN

Perché scegliere una VPN

Personalmente credo che nel 2021 utilizzare una VPN sia una scelta quasi obbligata per evitare che il nostro provider internet possa collezionare i nostri dati e tenere traccia delle nostre attività sul web e quindi proteggere quello che ad oggi viene definito il nuovo petrolio: i dati.

Una VPN (Virtual Private Network) serve a proteggere la vostra privacy online inviando e ricevendo tutti i dati attraverso un tunnel crittografato. La maggior parte delle persone utilizza questo servizio per non diffondere le proprie informazioni in luoghi con Wi-Fi pubblico come bar, aeroporti o centri commerciali, ma molti utilizzano il servizio per nascondere le proprie posizioni, garantire la navigazione privata e molto altro ancora.

A volte, però, ci sono VPN totalmente gratuite e che non richiedono alcun tipo di abbonamento, che possono essere più pericolose delle reti pubbliche stesse, in quanto collezionano i vostri dati personali e ne fanno un uso illecito. Anche qui c'è un famoso detto che recita “Se un servizio è gratis, allora il prodotto sei tu”.

Per questo motivo è bene utilizzare solo VPN affidabili e a pagamento che possano garantirvi una sicurezza reale nel lungo periodo, anche perché solitamente il costo è irrisorio rispetto ai vantaggi che se ne traggono.

Ma veniamo a noi, perché ho scelto PrivadoVPN? Vi racconto i 5 motivi che mi hanno portato a sceglierla!

1. Utilizza dei server fisici e non virtuali: maggior sicurezza garantita

Sebbene per le aziende di settore sia più veloce ed economico avere dei server virtuali, per l'utente questo può provocare degli svantaggi come ad esempio avere una navigazione più lenta o minor sicurezza. Potrebbe essere, infatti, che a causa di un exploit qualcuno installi un malware su diverse macchine virtuali.

Per cui l'utilizzo di server fisici garantisce maggior affidabilità e velocità di navigazione. PrivadoVPN ne possiede a centinaia distribuiti in tutto il mondo e con il loro servizio è possibile localizzarsi in 44 paesi differenti.

Ovviamente potrete decidere voi il server più adatto alle vostre esigenze, ma grazie alla funzione Auto-Connect sarà il sistema a scegliere in automatico quello più efficace ed efficiente.

2. Ha una politica No-Log: reale anonimità

PrivadoVPN ha sede in Svizzera, la quale ha delle leggi molto rigorose sulla protezione dei consumatori. Il paese elvetico infatti non fa parte di alcun accordo di sorveglianza internazionale e non richiede alle VPN di conservare il log dei dati degli utenti come invece fa l'Unione Europea.

Per cui avere una VPN che sia realmente No-Log vi consente di mantenere la vostra anonimità, in quanto non saranno conservati i registri della cronologia di navigazione o di attività.

3. Funzionalità Kill Switch: ti protegge anche quando la rete non funziona

La funzionalità Kill Switch serve a monitorare costantemente la connessione alla VPN e bloccare la trasmissione di dati qualora il tuo dispositivo si disconnetta momentaneamente. Sebbene abbia riscontrato delle ottime performance e un aggancio ben saldo, potrebbe sempre succedere che nel bel mezzo di un download o di un'operazione di lunga durata, a causa del segnale debole si perda la connessione alla VPN.

Privado interviene proprio in questi momenti e blocca le operazioni di invio/ricezione dati per non rivelare il vostro reale indirizzo IP o consentire a terze parti di leggere i dati o ancora consentire all'ISP di registrare un log delle attività.

4. Il piano gratuito offre tantissime funzionalità

PrivadoVPN ha un costo di appena 4.99 euro al mese se si acquista l'abbonamento annuale, ma è presente anche un piano gratuito con alcune limitazioni rispetto al piano Premium, il quale offre comunque moltissime funzionalità:

10 GB di trasferimento dati ogni mese (al termine potrete rimanere comunque connessi, ma con una velocità limitata);

di trasferimento dati (al termine potrete rimanere comunque connessi, ma con una velocità limitata); Accesso a 13 server situati in 13 città diverse e 8 nazioni;

situati in 13 città diverse e 8 nazioni; Accesso su qualsiasi dispositivo a patto che sia utilizzato su 1 device per volta (il piano Premium consente di avere fino a 10 device connessi simultaneamente );

a patto che sia utilizzato su 1 device per volta (il piano consente di avere fino a ); Supporto P2P;

Politica No-Log e protezione delle leggi svizzere sulla privacy;

Kill Switch;

Network di server fisici;

Supporto 24/7.

Avrete dunque un numero elevato di feature molto più interessanti rispetto ad altre VPN a pagamento con server virtuali e, soprattutto, potrete utilizzarla su Windows, Android, macOS, iOS, FireTV, AndroidTV e su tantissimi altri dispositivi e sistemi operativi (tra cui Linux).

5. Ottima per lo streaming: niente restrizioni geografiche o di velocità

Ho scelto PrivadoVPN anche perché uso moltissimo i servizi di streaming quando viaggio e su alcune piattaforme a cui sono abbonato mi è successo di non aver trovato dei film o delle serie TV che stavo vedendo in Italia. Per cui localizzandomi lì ho risolto il problema, inoltre per chi utilizza l'account gratuito si hanno 10 GB di dati ad alta velocità e non castrati come accade su altre VPN.

Ovviamente non sono supportate solo le classiche Netflix, Prime Video, Disney+, ma anche DAZN, Telegram, Discovery+ e tantissime piattaforme disponibili solo all'estero. Tra l'altro è possibile accedere al catalogo dei contenuti degli altri paesi semplicemente localizzandoci lì e quindi vedere in anteprima serie TV o film.

Siete residenti all'estero e vi manca la TV italiana (nel mio caso non penso possa mai accadere) con una soluzione come questa è possibile ovviare al problema.

In questo articolo ho cercato di riassumere i motivi principali per cui ho preferito PrivadoVPN alle altre. Per me la sicurezza sul web è un requisito fondamentale e che non ha prezzo, per cui reputo una VPN un ottimo investimento. Voi già ne avete una?

