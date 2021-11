Sei pronto? L’Amazon Early Black Friday Week 2021 parte l’8 novembre e dura 10 giorni!

Il Black Friday è ormai per antonomasia il periodo dell'anno in cui si concentra il maggior numero di acquisti online sia per una questione di risparmio che per anticipare, nel possibile, i regali natalizi. Quest'anno Amazon ha deciso di lanciare l'Amazon Early Black Friday Week l'8 novembre per una durata di circa 10 giorni. Questo periodo introduttivo al Black Friday vero e proprio, fissato per il 26 novembre, proporrà già un bel po' di offerte interessanti tutte da scoprire.

L'evento avrà inizio alla mezzanotte dell'8 novembre (dunque tra poche ore) e coinvolgerà molte categorie di prodotti tra cui destreggiarsi per fare l'affare anticipato. Le offerte non sono ancora disponibili ma una cosa possiamo consigliarvela: iscrivetevi e seguite dalla mezzanotte il nostro canale Telegram che trovate qui in basso in cui selezioneremo le migliori proposte di Amazon e i migliori sconti disponibili.

Nei prossimi giorni proporremo anche dei contenuti riepilogati che potrete consultare nel nostro articolo dedicato al Black Friday di tutti gli store online e anche su GizDeals.it che ospiterà contenuti esclusivi e ad hoc.

Quindi ricapitolando ecco tutte le info da conoscere:

Quando inizia l'Amazon Early Black Friday Week 2021? L'Amazon Early Friday Week 2021 inizia alle 00 dell'8 novembre e ha una durata di circa 10 giorni Come posso trovare le migliori offerte dell'Amazon Black Early Friday Week 2021? Le migliori offerte dell'Amazon Early Friday Week 2021 sono disponibili sul nostro canale Telegram, nel nostro articolo riepilogativo e su GizDeals.it Le offerte dell'Amazon Early Black Friday Week 2021 sono le stesse del Black Friday? Non sappiamo se le offerte siano le stesse ma di sicuro ci saranno tanti sconti, quindi meglio non lasciarseli scappare!

Siete pronti? La Amazon Early Black Friday Week 2021 è in arrivo!

