Blackview BL5000 è il rugged perfetto per sfogarsi dopo una batosta in game

Giocare regala emozioni forti, che possono essere molto positive quando si trionfa, con un senso di realizzazione e soddisfazione. Tuttavia le partite possono anche generare una profonda frustrazione a causa di una o più sconfitte, magari contro avversari più capaci di noi. E in nostro soccorso arriva proprio lui, Blackview BL5000: il rugged phone del 2021 si presenta come un'alternativa perfetta per gli appassionati di mobile gaming.

Blackview BL5000 è il rugged phone per il mobile gaming, con tanti vantaggi

Il motivo è presto detto: il nuovo smartphone di Blackview punta sia sulle performance (con il Dimensity 700 di MediaTek, chipset con connettività 5G) che sulla resistenza. In fondo parliamo di un rugged phone, quindi dotato di un'altissima resistenza all'acqua e alla polvere, così come agli urti e alle cadute. Blackview BL5000 ha superato gli standard di resistenza militari MIL-STD-810G quindi affrontare l'ira di un gamer arrabbiato non sarà di certo un problema. Se siete particolarmente nervosi quando giocate, forse affidarvi ad un flagship costoso e delicato non è proprio il top.

Per quanto riguarda la potenza, di certo non sarà un problema far girare titoli del calibro di Geshin Impact: il Dimensity 700, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.2, di certo è una soluzione in grado di reggere bene il peso. A questo si aggiunge la connettività Dual 5G e la tecnologia MediaTek HyperEngine, per una maggiore stabilità. Ovviamente ogni modello da gaming che si rispetti ha bisogno di un sistema di raffreddamento adeguato: nel caso del Blackview BL5000 abbiamo un sistema al liquido 3D, perfetto per dissipare il calore in modo efficace e tenere sotto controllo le temperature.

Completano il quadro una capiente batteria da 4.980 mAh e la ricarica da 30W, che avviene tramite un cavo ad L per favorire l'impugnatura in orizzontale (utile per giocare mentre lo smartphone è in carica). Non mancano poi un display ampio (da 6.36″ Full HD+), led posteriori RGB ed una Game UI.

Per quanto riguarda il prezzo, su Banggood il rugged da gioco BL5000 è disponibile in sconto a 299,99$ con le cuffie TWS Blackview AirBuds 3 in regalo (fino all'8 agosto). I principali paesi europei e americani godono della spedizione gratuita. Fino al 6 agosto, vengono proposti ulteriori sconti con il coupon BGBVBL5000. Per finire, su AliExpress saranno disponibili nuovi ribassi da metà agosto. Per maggiori dettagli potete dare un'occhiata anche al sito ufficiale di Blackview.

Articolo sponsorizzato.

