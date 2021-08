Questo è il casco da bici che tutti i ciclisti dovrebbero avere

Su AliExpress ha debuttato una novità parecchio interessante per gli utenti che hanno scelto una bici o un monopattino elettrico. Si tratta di Livall EVO21, il pratico casco smart per bici che offre una serie di caratteristiche top ed una funzione che lo rende davvero utile per i ciclisti.

Livall EVO21 è il casco da bici smart che punta alla massima sicurezza | Codice sconto

Il casco smart per bici Livall EVO21 è una soluzione leggera (350 grammi) ma al contempo solita; non mancano sia una luce frontale che posteriore, quest'ultima in grado di fungere da freccia luminosa per segnalare le svolte. Tramite i sensori integrati il dispositivo rivela rallentamenti e frenate, restituendo anche in questo caso un segnale luminoso per i veicoli alle spalle. Ovviamente si tratta di un prodotto smart che può essere collegato allo smartphone: oltre a rilevare eventuali cadute, è possibile impostare un messaggio SOS ad un contatto di emergenza. In caso di cadute, entro 90 secondi verrà inviato un messaggio al contatto indicato, con tanto di posizione tramite GPS.

La batteria offre fino a 10 ore di autonomia, pari a circa una settimana di utilizzo con una singola carica. Non manca poi la resistenza ad acqua e sudore di tipo IPX5.

