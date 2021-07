Xiaomi lancia il sondaggio: preferite il dialer MIUI o Google?

Utenti Xiaomi, cosa preferite: dialer Google o dialer MIUI? Questa è la domanda dell'ultimo sondaggio lanciato all'interno della Mi Community Global. Sin da quando è stata lanciata la controversa petizione indetta dai Mi Fan scontenti, Xiaomi ha dimostrato una certa volontà nell'aumentare i feedback. Oltre ad essersi scusata dei troppi bug della MIUI 12, recentemente ha indetto vari sondaggi per tastare il terreno all'interno della propria community. Bug a parte, in uno degli ultimi questionari si chiedeva una preferenza argomentata fra le app Telefono e Messaggi della MIUI e di Google. Da quando sono nate le ROM europee, infatti, le Google App sono diventate una parte preponderante delle ROM Xiaomi, ma non senza generare qualche malcontento.

MIUI o Google: il sondaggio Xiaomi vi chiede la vostra sul dialer

Ciò che ha maggiormente infastidito l'utenza di Xiaomi è che il dialer Google al posto di quello MIUI ha significato l'eliminazione della registrazione delle chiamate. In realtà questa funzione sarebbe presente nativamente anche nell'app Telefono di Google, ma è disabilitata in automatico nella nostra area geografica. A cause delle differenti legislazioni presenti nelle diverse nazioni, evidentemente Google ha preferito tagliare la testa al toro e toglierla in quei continenti dove ci sono nazioni dov'è illegale.

Un cambiamento che è avvenuto nel 2015 con Android 6.0 Marshmallow e che poi si è riflesso sulle varie UI proprietarie in occidente, MIUI compresa. Nel mentre, la MIUI China continua ad avere l'app telefonica di Xiaomi e, con essa, la possibilità di registrare le telefonate senza alcun problema. Un limite che secca non poco gli utenti italiani, dato che vi ricordiamo che in Italia non è illegale farlo (mentre lo è la diffusione). Anche per questo, ho creato una guida alternativa che vi spiega come registrare le chiamate sugli smartphone Android.

Per tutte queste ragioni, Xiaomi vuole sapere dalla propria community Global se preferisca continuare ad usare il dialer Google o quello MIUI, così come l'app messaggistica. Se voleste far sapere la vostra, potete farlo con il seguente sondaggio:

