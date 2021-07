Xiaomi ha in mente uno smartphone pieghevole… con display Surround!

La casa cinese continua a stupire per inventiva per quanto riguarda il settore dei pieghevoli, anche se per il momento la sua immensa creatività si è concretizzata solo con Mi MIX Fold. Sappiamo che dovrebbero essere in dirittura d'arrivo sia il successore di quest'ultimo che un modello Flip (qui trovate tutti i dettagli su entrambi), ma nel frattempo sembra che Xiaomi sia al lavoro anche su qualcosa di più stravagante: uno smartphone pieghevole con display Surround!

Il nuovo brevetto mostra un pieghevole molto particolare: Xiaomi Mi MIX Fold 2, sei tu?

Pensare ad un dispositivo di questo tipo fa venire in mente una sorta di fusione tra Mi MIX Fold e Mi MIX Alpha e infatti, osservando le immagini, lo smartphone è proprio quello si immagina. Il brevetto in questione è stato depositato a febbraio 2020 in Cina e pubblicato il 6 luglio 2021. Lo smartphone presenta un ampio display pieghevole verso l'interno; tuttavia una volta che il terminale viene chiuso è possibile notare come il pannello continui anche sul retro. Si tratta infatti di un display pieghevole in un punto e Surround, che abbraccia il bordo del dispositivo e continua anche verso l'esterno fino alla metà del corpo (in corrispondenza con la cerniera).

Quindi, da aperto abbiamo una superficie ampia, in stile tablet; da chiuso il dispositivo offre dimensioni leggermente più contenute ma uno schermo abbastanza grande. Al lato opposto del bordo Surround troviamo una cornice che ospita il comparto fotografico, uno stile che ricorda quello di Huawei Mate XS.

Allora, che ve ne pare di quest'ennesima declinazione dello smartphone pieghevole di Xiaomi? Vi segna fattibile oppure preferireste una soluzione più compatta?

