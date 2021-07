Xiaomi Mi Air Pump 1S: il mini compressore si rinnova (e costa poco)

Quasi a sorpresa, la casa di Lei Jun ha lanciato in patria il nuovo Xiaomi Mi Air Pump 1S: si tratta della versione aggiornata del mini compressore del brand, ancora una volta ad un prezzo economico ma dotata di alcune novità. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi Mi Air Pump 1S: tutto sulla nuova versione del mini compressione Mijia

Come il nome lascia intendere, più che un vero e proprio secondo capitolo, Xiaomi Mi Air Pump 1S si presenta come una versione migliorata della prima generazione. Infatti il design resta praticamente invariato: il tocco Mijia c'è e si vede grazie allo stile minimale e sobrio, supportato dall'elegante colorazione nera. Le misure sono nuovamente di 124 x 71 x 45.3 mm mentre la parte frontale ospita il solito display LED. La capacità di compressione resta di 150 PSI. Ma allora quali sono le novità introdotte da Xiaomi?

Per prima cosa la casa cinese ha ottimizzato le prestazioni del prodotto, con una resistenza a pieno carico del 45.4%, i modo da migliorare la stabilità quando la pressione è elevata. Altra novità riguarda il sensore di pressione a bordo: il nuovo chip è in grado di rilevare il livello dei pneumatici con una precisione fino a 1 PSI, in modo da rendere la lettura più accurata ed evitare errori ed imprecisioni.

In termini di autonomia abbiamo una batteria da 2.000 mAh, utile per gonfiare fino ad 8 pneumatici con una singola carica. Infine troviamo nuovamente 5 modalità di gonfiaggio: libera con blocco manuale al raggiungimento della pressione, bicicletta, motociclo, automobile e pallone.

Il nuovo mini compressore Xiaomi Mi Air Pump 1S è stato lanciato in patria ad un prezzo invariato rispetto alla prima generazione, ossia circa 26€ al cambio (199 yuan). Visto il successo del primo capitolo è lecito ipotizzare che lo vedremo questa nuova versione anche nei soliti store per noi occidentali: teniamo le dita incrociate!

Volete saperne di più sulla precedente versione (in modo da farvi un'idea anche della versione rinnovata)? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Mi Air Pump.

