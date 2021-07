vivo S10 Pro sarà un Camera Phone coi fiocchi: ufficiale la data di presentazione

Il brand vivo si sta facendo strada alla grande, anche alle nostre latitudini. Tra le novità in arrivo, oltre alla serie top X70 ci sarà anche un ennesimo ritorno: a breve anche la famiglia S si rinnoverà e lo farà con vivo S10 5G, in dirittura d'arrivo a stretto giro.

Aggiornamento 08/07: vivo conferma ufficialmente il design e alcune specifiche di vivo S10 Pro, insieme alla data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

vivo S10 e S10 Pro quasi ufficiali: che cosa sappiamo finora

Design e display

Oramai sappiamo quasi tutto della nuova serie vivo S10, a un passo dal debutto. Il ruolo dello smartphone sarà quello di competere con la nuova gamma OPPO Reno 6, fresca di lancio, presentando un look accattivante, specifiche di tutto rispetto e un comparto fotografico in gran forma.

Il look del device è ormai noto: sul retro troviamo una tripla camera ad L, intervallata da un flash Dual LED. In alto al centro del display abbiamo un notch squadrato in cui sono alloggiate due selfie camera, dettaglio tipico della serie S.

Il corpo presenta linee squadrate, con bordi arrotondati, e lo stile generale trasuda eleganza e raffinatezza (nel perfetto stile della compagnia cinese).

Hardware & Benchmark

Il prossimo vivo S10 5G dovrebbe avere a bordo il chipset MediaTek Dimensity 1100 (similmente al precedente S9), accompagnato da 8/12 GB di RAM e storage di tipo UFS 3.1. Inoltre grazie alla tecnologia Virtual RAM si dovrebbe beneficiare di un equivalente di 4 GB aggiuntivi.

Mancano dettagli sulla batteria ma sembra che avremo il supporto alla ricarica rapida da 44W; per concludere avremo il supporto NFC, ormai must have quasi per qualsiasi fascia di prezzo.

Come si evince dalle varie immagini trapelate in rete, il nuovo S10 farà un bel passo avanti rispetto al predecessore, introducendo una fotocamera con sensore principale da 108 MP (contro i 64 MP di S9).

Nelle scorse il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con i primi risultati. I benchmark mostrano punteggi di 647/2398 in single/multi core ma il dato importante riguarda le specifiche. Lo smartphone è apparso con la sigla V2121A e monta il chipset MT6891Z/CZA, ossia proprio il già citato Dimensity 1100 di MediaTek; inoltre sono presenti 12 GB di RAM e Android 11, ovviamente sotto forma di OriginOS (l'UI proprietaria di vivo).

Sappiamo che ci sarà anche vivo S10 Pro: la stessa azienda ha confermato che è in dirittura d'arrivo una “serie” di dispositivi. Al momento mancano dettagli precisi sulle differenze, ma siamo certi che non mancheranno indiscrezioni nei prossimi giorni.

Indiscrezioni su prezzo e uscita

Per quanto riguarda la data di presentazione di vivo S10 ed S10 Pro 5G, l'evento di lancio è fissato per il 15 luglio 2021. Il prezzo dell'attuale S9 è compreso tra i 388€ ed i 426€ al cambio (il lancio è avvenuto solo in Cina) ma per ora non ci sono indizi in merito a quanto costerà l'imminente S10.

