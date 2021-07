Xiaomi velocizza il rilevamento dell’impronta digitale in un brevetto

La sicurezza dei nostri dispositivi passa ormai da una serie di metodi di sblocco che con il tempo hanno avuto a che fare sempre più con il nostro corpo. Su tutti l'impronta digitale, che abbia slot fisico o sul display, che secondo Xiaomi può essere utilizzata in maniera differente, magari rendendola rotante, come ci spiega nel nuovo brevetto.

Xiaomi: ecco come funziona lo sblocco con impronta digitale rotante

Secondo il documento pubblicato all'ente QCC, questa nuova modalità supera la problematica dell'area di rilevamento effettiva del sensore di impronte digitali. Come molti sanno e fanno, per registrare una nuova impronta, bisogna posizionare il dito scelto in varie posizioni, al fine di avere uno scanner quanto più completo possibile. Xiaomi vuole rendere la cosa molto più semplice, eseguendo una sola azione di registrazione.

Infatti, secondo il brevetto, basterà sempre mentre ruotare il dito al fine di realizzare l'inserimento dell'impronta digitale in una sola volta, così da non perdere tempo quando settiamo un nuovo telefono. Sicuramente questo può agevolare soprattutto l'operazione svolta per le impronte sul display, magari quelle 3D, velocizzando il tutto.

Ovviamente, essendo un brevetto, non sappiamo quando Xiaomi lo porterà sui suoi smartphone (o magari tablet), ma sarebbe un espediente davvero comodo e utile.

