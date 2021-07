Doogee S35 è il nuovo rugged entry level a meno di 100€

Oltre al nuovo modello N40 Pro, la compagnia cinese ha lanciato anche un ennesimo dispositivo, questa volta dedicato ad un tipo di pubblico più particolare. Si tratta infatti di un rugged phone entry level, uno smartphone da maltrattare a più non posso grazie al suo corpo ultra resistente e al prezzo super accessibile: diamo il benvenuto a Doogee S35, fresco di lancio e già in offerta.

Doogee S35: tutto sul nuovo rugged phone per tutte le tasche

Design e display

Piccolo e compatto, Doogee S35 è dotato di un display IPS da 5″ con risoluzione HD+, con un form factor essenziale ma sempre apprezzato e protezione Gorilla Glass. Non abbiamo notch o fori, ma ampie cornici; quella superiore ospita una selfie camera da 5 MP. Sul retro trova spazio un modulo circolare, con una fotocamera da 13 + 2 + 2 MP. Ovviamente non mancano tutte le certificazioni di rito – IP68, IP69K e MIL-STD-810G – per la massima resistenza. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Flame Red, Fire Orange e Mineral Black.

Scheda tecnica

Il rugged entry level di Doogee è mosso dal chipset MediaTek MT6737V, soluzione basilare accompagnata da 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 4.350 mAh con ricarica da 10W. Lato software troviamo Android 10, ovviamente con tutti i servizi Google di rito. Per la connettività non mancano Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e il GPS per la navigazione satellitare.

Doogee S35: prezzo, disponibilità ed offerte

Il nuovo Doogee S35 è in offerta lampo su AliExpress a circa 97€ (comprensivi di Vat Tax), ma solo per un periodo limitato di tempo. Siete interessati a mettere le mani sul rugged phone entry level? Allora qui trovate la pagina dedicata. Per maggiori dettagli in merito al dispositivo potete anche dare un'occhiata al sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

