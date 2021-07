RedmiBook Pro 15 2021: tecnologia e design al top, ma il prezzo scende ancora | Coupon

Tra le tante soluzioni cinesi che possiamo trovare in rete, i notebook di Redmi sono spesso le soluzioni più appetibili. E non sono da meno i nuovi RedmiBook Pro 15 2021, con specifiche di altissimo livello ora in offerta lampo e con codice sconto su Banggood.

Aggiornamento 08/07: arrivano nuovi coupon dedicati ai terminali della serie RedmiBook Pro 15 2021. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto RedmiBook Pro 15 2021: tutte le configurazioni in offerta su Banggood

Partendo dal design dei nuovi laptop, la scocca in alluminio con lavorazione CNC permette di ottenere una struttura premium e senza rinunciare alla resistenza agli urti. Ma è sotto scocca e nel display che i RedmiBook Pro 15 danno il meglio di loro: parlando del pannello, abbiamo una soluzione 3.2K da 15.6″, con rapporto 16:10 e refresh rate da 90 Hz. Per la CPU, abbiamo soluzioni Intel Tiger Lake Core i5-11300H/i7-11370H, con la GPU che varia da una Intel Iris Xe integrata ed una NVidia MX450 dedicata.

Lato memoria, abbiamo per tutte le configurazioni 16 GB di RAM DDR4-3200 MHz, 512 GB SSD PCIe. Non manca una batteria a 70 Wh, due ingressi Type-C (Thunderbolt 4), un ingresso USB Type-A 3.2, 2.0 e HDMI. Presente anche il jack per le cuffie e una non scontata webcam sul sottilissimo bordo del display. Supporta il Wi-Fi 6, mentre gli speaker stereo hanno il supporto al DTS. Insomma, non gli manca proprio nulla.

In basso trovate il link all'acquisto insieme al Coupon dedicato su Banggood, sia della versione con i5 che quella con i7 (dotate rispettivamente di grafica Intel Xe e MX450): se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

