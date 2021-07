Soundcore Life P3: le nuove TWS con ANC ibrido debuttano già in sconto

Anker presenta le nuove cuffie TWS Soundcore Life P3, soluzione top con ANC ibrido, uno stile fresco e tante feature che le rendono perfette per chi è alla ricerca di un paio di auricolari in grado di bilanciare qualità e prezzo. Inoltre il lancio su AliExpress – tramite lo store ufficiale – è accompagnato anche da uno sconto goloso!

Soundcore Life P3: le nuove cuffie ANC di Anker debuttano su AliExpress

Dotate di driver da 11 mm e tecnologia di cancellazione del rumore attiva ANC ibrida, le nuova Soundcore Life P3 di Anker offrono bassi profondi (tramite BussUP) ed un suono di qualità. I sei microfoni integrati permettono di avere conversazioni cristalline, mentre la modalità a bassa latenza è perfetta per giocare da smartphone senza intoppi a livello audio.

In termini di autonomia le cuffie sono in grado di restituire una durata di 7 ore con una singola carica; il tempo di utilizzo sale a 35 ore sfruttando anche la custodia di ricarica. A proposito della custodia, grazie alla ricarica wireless sarete liberi dall'ingombro dei fili. Le cuffie Anker Soundcore Life P3 permettono anche di personalizzare l'audio tramite l'equalizzatore integrato nell'app del brand. Quest'ultima consente anche di aggiornare il firmware delle cuffie e non solo.

Di seguito trovate il link all'acquisto delle nuove cuffie TWS Anker Soundcore Life P3: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che i prezzi che vedete sono già comprensivi di IVA (come da copione per l'adeguamento di AliExpress alla EU VAT Reform).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Anker (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu