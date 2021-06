Xiaomi, che successo: vendite al top nel 618

In Cina si è conclusa nelle scorse ore la giornata dei saldi di metà anno (il famoso 618), dove i brand tecnologici pongono sconti importanti e registrano vendite record. Tra queste, quella che è risultata vincente è manco a dirlo Xiaomi, che si è aggiudicata il primato di vendite in molti settori tra cui smartphone e smart TV per l'evento 618.

Xiaomi: primato di vendite nel 618 per smartphone in ogni categoria, smart TV senza storia

Stando al report interno, Xiaomi è riuscita ad incassare quasi 2.5 miliardi di euro, cambio di 19 miliardi di yuan, amplificando del 90% su base annua gli incassi del 2020. I settori in cui più si è imposta sono quelli degli smartphone, sia nella fascia molto alta, sia nella fascia medio-bassa, dove è risultata prima nelle vendite.

Il settore però dove si è imposta in maniera importante, è senza dubbio quello dello smart home, che va dagli smart TV ai condizionatori e i purificatori. Infatti, proprio per i televisori, è riuscita a prendersi il primato in tutte le diagonali di display, dai 32″ fino ad arrivare ai 98″ con i Redmi TV Max. Smart home ma anche IoT, con Mi Band 6 stravenduta insieme alle serrature smart, ai router, ai depuratori e tanto altro.

Insomma, pare proprio che Xiaomi abbia dato adito a tutte le sue potenzialità per costruire una fidelizzazione sempre più importante, che in questo caso ha visto una crescita decisiva per imporsi sul mercato locale, non propriamente quello in cui gode sempre del primato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu